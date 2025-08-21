Tipo segnalazione: Disservizio

Il sottoscritto Nicola Giosuè (attore) difendo la categoria del Noleggio auto con conducente (da anni scendo in piazza a manifestare per solidarietà alla categoria che a mio avviso ha un RUOLO FONDAMENTALE nel comparto TURISTICO e degli EVENTI ISTITUZIONALI E NON…).

Riporto il testo di alcune mail di segnalazione degli addetti ai lavori (NcC appunto) contro l’ Amministrazione Comunale di Taormina (Sindaco CATENO DE LUCA e Assessori vari) che , con alcune ordinanze , impedisce l’ esecuzione dei servizi di mobilità degli NcC provocando ENORMI DISAGI all’ utente e dimostrando la LORO TOTALE INCOMPETENZA in materia (danneggiando perlopiù la “regina” delle mete da visitare in Sicilia che tutto il mondo ci invidia!!!).

Per motivi di privacy, ometto eventuali nominativi dello/degli scriventi che, oltre ad essere TITOLARI di AZIENDA NcC sono anche Rappresentanti/Coordinatori di Associazioni NO-PROFIT del settore Noleggio con Conducente.

Come leggerete, il PROBLEMA È L’ IMPOSSIBILITÀ DI CARICARE E/O SCARICARE gli utenti a TAORMINA…Utenti che con 40 gradi all’ ombra rischiano (data l’ attesa) di star male.

A mio modesto parere NON È SEGNO DI OSPITALITÀ nei confronti di un’utenza che SPENDE FIOR DI QUATTRINI per visitare TAORMINA e che porta BENEFICI ECONOMICI a tutto il COMPARTO TURISTICO.

Auspico possiate comprendere L’URGENZA della presente, sono a Vostra disposizione per eventuali incontri in presenza e resto in attesa di Vostro Pregiato riscontro.

Seguiranno i testi di alcune mail che mi sono state girate.

Nicola Giosuè

buongiorno mi chiamo ……….. e sono coordinatore della Sicilia orientale del noleggio con conducente in merito alla situazione che si sta venendo a creare a Taormina dove grazie a delle ordinanze fatte dal Comune, dove istituivano degli stalli per lo scarico e carico dei passeggeri che scendono dai veicoli noleggio con conducente legge quadro servizi pubblici non di linea a Taormina questi stalli dopo parecchi mesi non vengono realizzati cosa è successo ancora per peggiorare la situazione e la situazione di mettere tantissimi paletti intorno alla città dove tu non puoi più neanche fermarti per caricare o scaricare i passeggeri e vengo al punto noi praticamente lasciamo degli ospiti a Taormina in modo veramente poco professionale poco sicuro perché non abbiamo la possibilità di accostare da un lato ossia destra, ossia a sinistra sulla strada, perché perché intrecciava il traffico, gli ausiliari autorizzati da persone che non ho capito che mansioni hanno fanno multe a più non posso hai gli autisti di noleggio con conducente, perché intralciano il traffico e ci chiedono di andarcene e non poter scaricare o caricare le persone noi ci teniamo a bordo i passeggeri sbalorditi!!!









Inviato da iPhone con questa seconda e-mail, voglio precisare che stiamo rischiando. Siamo rischiando la nostra professionalità nei confronti del turista che sale a bordo delle macchine NCC noleggio con conducente la gente ci guarda sbalordite c’è se minimamente pensano di darci una mancia perché ci comportiamo bene di come guidiamo ce la possiamo letteralmente dimenticare il servizio di noleggio con conducente B è molto penalizzato per colpa di queste ordinanze spasmodica e scritte veramente da ignoranti, perché se le andiamo a leggere que queste ordinanze non traducono completamente il nostro lavoro, ma al contrario creano una confusione abnorme. Gli autisti sono all’esasperazione non si trovano persone che vogliono fare più questo lavoro perché gli autisti dopo queste situazioni che si vedono assicurati e lo dico in siciliano assicurati dicono guarda scusami non ci vengo più a lavorare perché non voglio essere verbalizzato. Sulla patente, multe, cose varie e allora si rifiutano anche gli autisti di venire a lavorare presso le aziende, così non si può più lavorare. Voglio una risposta a la parte dell’amministrazione immediata per dirmi dove dobbiamo lasciare i nostri passeggeri e dove li dobbiamo prelevare se mi dicono domani facciamo degli stalli ai caselli io li lascerò ai caselli!!!





Buongiorno di nuovo con questa ennesima e-mail voglio precisare e voglio far presente soprattutto all’assessore Al Turismo a Taormina che domani mattina io sinceramente non non ho intenzione più di portare persone a Taormina perché Taormina ci vieta lo scarico e carico dei passeggeri se no il Comune domani mattina si sveglia si dà una svegliata e dipinge sul suolo comunale come legge, stabilisce che noi possiamo prelevare le persone sul territorio comunale e portarle a destinazione che sia l’aeroporto che sia il porto che sia la stazione ferroviaria così questa situazione che si sta venendo a creare non si può più lavorare ci sono tutti i presupposti per un abuso di potere. Non so da parte di chiesa del comandante di Vinci del signore della Asm responsabile degli ausiliari del traffico. Questa cosa si deve immediatamente correggere per snellire il lavoro a noi e non rischiare veramente di faremale a qualcuno perché qua si sta rischiando che qualche turista sotto 40° sven venga e la colpa poi va a decadere addosso all’autista che l’ha fatto attendere sotto il sole non è normale questa situazione voglio delle risposte immediate da parte dell’amministrazione con un tavolo tecnico e immediatamente risolvere la problematica. Non me ne frega niente di scusa che non abbiamo lo spazio, basta.

Luogo: Taormina

