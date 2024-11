Si chiama “Paradeseios” l’album dell’ensemble musicale Mystikòs nato da un’idea di Mario Crispi, flautista fondatore degli Agricantus, che verrà eseguito il 1 dicembre, alle 19, al Teatro Atlante di Palermo, nell’ambito della rassegna “Cerchi orizzonti”. Il progetto vede insieme Filippo Maurizio Maiorana, testi, narrazione e interventi cantati; Mario Crispi, testi, direzione, strumenti a fiato arcaici ed etnici, laptop, voce; Enzo Rao Camemi, violino elettrico, oud; Giuseppe Lomeo, chitarra preparata; Maurizio Curcio, Chapman Stick, laptop e Nino Errera, batteria, percussioni. Si basa su alcune composizioni e atmosfere musicali, scritti poetici, racconti antichi e moderni rivolti ad una dimensione mistica, arcaica, ancestrale, riferite al nutrimento dell’anima, con riferimenti alla cultura popolare siciliana.

“La nostra rassegna Cerchi orizzonti – spiega Preziosa Salatino, direttrice artistica del Teatro Atlante – prosegue con questo attesissimo appuntamento, realizzato in collaborazione con l’associazione Le Baccanti”.

“Il progetto musicale nasce dal desiderio di indurre l’ascoltatore non solo a soffermarsi su alcuni generi musicali e poetici, generalmente marginalizzati dalla cultura di massa, portatori di significati e di contenuti utili ad una riflessione interiore e non superficiale – spiega Mario Crispi, fondatore dell’ensemble – vuole porre anche l’attenzione a tematiche cogenti ed attuali. La proposta musicale presentata è infatti frutto di ricerche individuali che si ispirano a suoni, ad atmosfere, agli ambienti e delle problematiche che caratterizzano da sempre ed in maniera trasversale le culture ed i popoli mediterranei. In tal senso, il popolo siciliano è, senza dubbio, tra i più coinvolti dalla commistione tra etnie, storia e tradizioni, con un piede nel mondo magico ed un’altro”.









Luogo: Teatro Atlante

Data Inizio: 01/12/2024

Data Fine: 01/12/2024

Ora: 19:00

Artista: Mystikòs

Prezzo: 0.00

