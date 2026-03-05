“A te, mamma, che avevi un’empatia rara, che sapevi donarti agli altri con il cuore aperto, che illuminavi le giornate di chiunque ti stesse accanto con un sorriso sincero. Sei stata il mio punto fermo, la mia forza, la mia compagna di vita quando eravamo rimaste sole. Insieme ci siamo rialzate ogni volta, e insieme avremmo affrontato tutto, ancora una volta. Ma la tua vita è stata spezzata da una violenza che non può e non deve più essere giustificata. Il tuo nome, la tua luce, il tuo esempio non saranno dimenticati. Questo libro è per te, e per tutte le donne come te: donne straordinarie, che meritavano amore, rispetto, futuro. Donne che continuano a vivere nella voce di chi le ha amate. Ti porto con me, per sempre mammina mia. E attraverso queste pagine, grido al mondo che non basta più il silenzio. Per sempre noi. La tua Carly”.

Una vera e propria lettera d’amore che Carlotta Sinagra dedica alla mamma, Giovanna Bonsignore, la donna di 46 anni, uccisa il 15 dicembre del 2022 dal suo compagno che poi si tolse la vita.

Parole significative che rendono ancora più forte “Parlerò di te”, libro edito da Mediter Italia nella collana “Cherchez La Femme”, che raccoglie le poesie della prima e seconda edizione del Concorso di poesia “Giovanna Bonsignore”, ideato e promosso dall’associazione “Verso Paideia – Percorsi di Cultura e Legalità”, presieduta da Caterina Vitale, con la partecipazione dell’Istituto Secondario di Primo Grado “Pietro Palumbo” di Villabate.

Il libro sarà presentato alle 11 di domenica 8 Marzo nell’aula consiliare di Villabate. Interverranno: Giuseppina Tesauro, direttrice della testata giornalistica “L’Epoca Culturale”, sponsor del premio insieme all’associazione “Verso Paideia”, le professoresse del “Pietro Palumbo”, Rosanna Caruso, Angela Cirrito e Floriana Valenza; Caterina Vitale e l’attore e regista Gaetano Martorana, per l’occasione anche voci narranti. Sarà presente Carlotta Sinagra, figlia di Bonsignore. Modera la mattinata la giornalista Gilda Sciortino.





