L’impugnazione da parte del Governo nazionale della legge della regione Sicilia numero 23, varata a Giugno, con la quale si rendeva obbligatoria da parte delle aziende ospedaliere la presenza di medici non obiettori nei reparti in cui si pratica l’IVG, prevedendone anche la sostituzione mostra il disprezzo del governo nei confronti dei diritti delle donne.

Nella regione in cui è maggiormente disapplicata la legge 194, sopraffatta da inerzia amministrativa e mancata vigilanza, con palese violazione dei diritti delle donne siciliane sanciti dalla 194 e con tutti i rischi che questo comporta, la legge che prevede l’assunzione di medici non obiettori rappresentava una misura necessaria per dare corso finalmente e pienamente all’applicazione della legge 194.





Dietro l’assimilazione dell’obiezione di coscienza a categoria etica, da parte del CdM, e quindi non passibile di qualificazione oggettiva, si paventa l’assunzione discriminatoria di medici non obiettori, senza valutare che ad essere discriminate sono ancora una volta le donne siciliane, a cui per motivi ideologici e moralistici vengono negati diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla tutela della propria salute e il diritto all’autodeterminazione.





Risulta evidente che ancora una volta i corpi femminili e le libere scelte procreative delle donne siano oggetto di una sistematica espropriazione e di una guerra tra il governo che entra a gamba tesa nella difesa della morale “dell’utero di stato” e chi, in questo caso la legge 23 della regione Sicilia, vuole riguardare la titolarità e la gestione personale del corpo delle donne.

Non ci stiamo e daremo battaglia in tutte le sedi competenti.

Donatella Albini, Responsabile Nazionale Salute Sinistra Italiana

-Manuela Parrocchia direzione nazionale Sinistra Italiana, Responsabile organizzazione Sinistra Italiana Sicilia

-Marisa Barcellona Assemblea Nazionale SI, segreteria regionale Sinistra Italiana Sicilia

-Resi Iurato Assemblea Nazionale SI, segreteria regionale Sinistra Italiana Sicilia

-Valentina Ruffino segreteria regionale Sinistra Italiana Sicilia

