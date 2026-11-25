Torna, anche quest’anno, per la sua 29esima edizione il Castelbuono Jazz Winter, che si terrà 16 al 28 dicembre tra Castelbuono, San Mauro Castelverde e l’ospedale Giglio di Cefalù. Si inizierà, come di consuetudine da diversi anni, il 16 dicembre con un concerto presso l’ospedale Giglio di Cefalù con Anima Mundi il progetto natalizio di Giuliana Di Liberto ed il suo ensemble gospel. È il modo di Castelbuono Jazz Winter per ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi che, anche durante le festività natalizie, si prodigano per aiutare chi ha bisogno del loro aiuto. Ma il concerto è anche un modo per far sì che i degenti vivano un momento di leggerezza.





“Castelbuono rappresenta un modello virtuoso di valorizzazione e sviluppo territoriale. – dice l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – un comune che ha saputo coniugare sapientemente nel tempo promozione turistica, fermento culturale e crescita delle attività produttive locali. Al centro di questo percorso vi è l’intuizione profonda e la costanza trentennale del direttore artistico, il maestro Angelo Butera. La sua visione ha consentito a Castelbuono Jazz Festival di ritagliarsi uno spazio di primaria grandezza nel panorama musicale nazionale e internazionale, affermandosi come un’eccellenza di cui la Sicilia va fiera. Desiderio rivolgere il mio più sincero augurio di buon lavoro al sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, al maestro Angelo Butera, ai sindaci dei comuni coinvolti e tutta la macchina organizzativa per l’edizione 2026 del Castelbuono Jazz Winter, un appuntamento davvero speciale”.





“In questi 29 anni abbiamo investito molto sulla culturale, io ritengo che il Castelbuono Jazz Festival, che abbiamo ideato 29 anni fa con Angelo Butera, è stato un grande trascinamento culturale per il paese – ha detto Mario Cicero, sindaco di Castelbuono – e tanti altri eventi sono cresciuti parallelamente a questo festival. Oggi abbiamo 22 rassegne. La gente si assegna questi appuntamenti in agenda e si programma e organizza le proprie ferie anche in base a questo. Noi facciamo grandi e importanti investimenti culturali, che sono poi quelli che portano qualità turistica nel nostro paese”.





Il 20 dicembre alle 18.30 al Centro Sud di via Umberto (dove si svolgeranno tutti i concerti previsti a Castelbuono) saranno i Palermo Spiritual Ensemble ad aprire la manifestazione. Il 21, sempre alle 18.30 il concerto It’s Christmas time con Pamela Barone ed il clarinettista Giovanni Mattaliano, accompagnati da una ritmica diretta da Antonio Zarcone al pianoforte. Il giorno successivo, al teatro comunale di San Mauro Castelverde, alle 21, sarà la volta di Youful Gospel Singers, una formazione di otto elementi che proviene da New Orleans dallo stile soul e rhythm and blues. Gli stessi saranno in concerto anche il giorno seguente, il 23 dicembre, alle 18.30, a Castelbuono. La vigilia di Natale, il 24, a Castelbuono alle 17.30, il clarinettista Nicola Giammarinaro e il fisarmonicista Roberto Gervasi saranno insieme per il concerto dal titolo Due anime due talenti, Christmas Edition.





Il 25, il giorno di Natale, alle 19.30 l’armonicista Giuseppe Milici sarà il protagonista di un concerto che porta il titolo I have a dream, dedicato alla pace in un periodo storico dove c’è tanto bisogno di pace nel mondo. Insieme a Milici ci saranno il pianista Aki Spataro e la soave voce di Giuliana Di Liberto. Il titolo del concerto prende spunto dal discorso pronunciato da Martin Luther King nell’agosto del 1963. “Ho voluto dedicare questa edizione del winter a Martin Luther King proponendo proprio il giorno di Natale un concerto particolare sulla pace che vedrà lo straordinario Giuseppe Milici anche nelle vesti di attore – spiega Angelo Butera, direttore artistico del Castelbuono jazz winter – .Il momento delicatissimo che stiamo attraversando nel mondo, da un punto di vista sociale, non ci deve fare mai abbassare la guardia. Soprattutto in giornate ‘leggere’ per noi come le festività natalizie. Non dobbiamo mai dimenticare che quest’anno a Gaza 16.000 bambini non sono andati a scuola”.

Il 26 dicembre, sempre al Centro Sud di Castelbuono, alle 18.30, sarà protagonista Alessandra Salerno con un concerto dedicato al repertorio gospel. Il 27, sempre alle 18.30 sarà la volta dei The Triumphant Voices Of Gospel. Il gruppo proveniente dalla Florida porterà nel comune madonita il grande sound soul del Sud degli Stati Uniti che si fonde agli spiritual e le sonorità più moderne di questo genere.

Castelbuono Jazz Winter si concluderà il 28 dicembre con il concerto della cantante Karima intitolato Xmas, un viaggio da Silent Night e O Holy Night giunge a Frank Sinatra, Billie Holiday e Michael Bublé.

L’ingresso al Centro Sud di Castelbuono ed al Teatro Comunale di San Mauro Castelverde è gratuito sino ad esaurimento posti.

Luogo: Castelbuono

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