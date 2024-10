Nuova settimana, nuovo appuntamento con i concerti del PunkFunk. Sabato 12 ottobre, alle ore 22,30, sul palco del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10, Palermo, salirà “La Banda di Palermo”, per un live in cui non mancheranno le sorprese. “Musica senza confini” è un’espressione che sentiamo spesso, ma di rado è azzeccata come in questo caso. Il sound trae spunto dalle tradizioni dell’area mediterranea, ma anche d’oltreoceano e del Nord Europa, sintetizzandosi in uno stile unico.

Con una verve così, è impossibile non assecondare il ritmo con il corpo, quindi dimenticate una platea di gente ferma o seduta: quello del 12 ottobre sarà un live esplosivo, per nulla banale e con un impatto sonoro e visivo notevole. Un viaggio e un’esperienza che iniziano dalla musica popolare, il folk nel senso stretto del termine – quello delle feste di paese e della tradizione – ma rivisto e arricchito dagli elementi offerti dalla musica moderna e dall’incontro tra le sonorità di paesi distanti.

Questa musica nasce dalle melodie popolari siciliane, tra sacro e profano, dai balli celtici e dalle nuove composizioni, con incursioni verso aree geografiche e musicali vicine come i Paesi balcanici, in perfetto equilibrio tra vari generi. Il tutto, naturalmente, senza mai dimenticare un’autentica attitudine punk. Perdersi tutto questo sarebbe un peccato: l’appuntamento con La Banda di Palermo è per il 12 ottobre al PunkFunk, con ingresso gratuito.





Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 12/10/2024

Data Fine: 12/10/2024

Ora: 22:30

Artista: La Banda di Palermo

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.