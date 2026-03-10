L’Associazione Culturale Accademia Siciliana presenta Bella Vita, commedia in due atti scritta e diretta da Salvatore Curtó, che continua il suo tour siciliano, in scena domenica 15 marzo alle ore 18:00 al Teatro Trifiletti di Milazzo.

Bella Vita” è una commedia brillante e commovente che racconta l’evoluzione di un’amicizia profonda nata tra i banchi di scuola. Tra risate, prove difficili e rinascite inaspettate, lo spettacolo affronta con leggerezza temi importanti come la solidarietà l’amicizia e il riscatto generazionale e la donazione di organi e midollo osseo.





Accanto allo stesso Curtó, il pubblico ritroverà Nino Catanese, già noto in tutta la provincia per le sue numerose apparizioni in importanti produzioni teatrali; Davide Beccore, che vanta anche esperienza cinematografiche e due veterani del palcoscenico, Carla Andaloro e Orazio Arena.

Una serata di teatro brillante che promette emozioni, ironia e un cast di assoluta qualità.

Luogo: Teatro Trifiletti, Via Cumbo Borgia, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

