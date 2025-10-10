Torna, dal 17 al 23 novembre 2025, la Settimana della Cosmesi Naturale, iniziativa internazionale promossa da NATRUE, l’Associazione internazionale senza scopo di lucro che certifica e tutela l’autentica cosmesi naturale e biologica. Dopo il successo della prima edizione, la nuova campagna punta a sensibilizzare consumatori e operatori del settore sull’importanza di scegliere cosmetici naturali e biologici certificati.

Il tema dell’edizione 2025 – “Cura naturale, impatto reale: fidati di ciò che c’è dietro l’etichetta” – intende rafforzare la fiducia nell’autentica cosmesi naturale, trasparente e sostenibile. L’obiettivo è contrastare il sempre attuale fenomeno del greenwashing e promuovere prodotti che uniscano formulazioni ispirate alla natura e validazione scientifica, a garanzia di efficacia e integrità.





Con un giro d’affari di 104 miliardi di euro nel 2024, l’Europa si conferma leader mondiale nella cosmesi e nella cura della persona. Secondo i dati di NATRUE, il 72% dei consumatori europei considera i cosmetici “importanti o molto importanti” nella vita quotidiana, con una media di oltre sette diversi prodotti utilizzati ogni giorno. In questo scenario, cresce la richiesta di soluzioni più sostenibili, trasparenti e certificate.

“Vogliamo dare a sempre più persone gli strumenti utili per fare scelte consapevoli – sottolinea Mark Smith, Direttore Generale di NATRUE. Fidarsi di ciò che c’è dietro l’etichetta significa sostenere marchi che hanno davvero a cuore le persone e l’ambiente. Solo così possiamo costruire un futuro della cosmesi più etico e responsabile”.





La Settimana della Cosmesi Naturale è molto di più di una semplice campagna di sensibilizzazione, è un impegno collettivo per costruire un futuro più trasparente e sostenibile per il settore. La NCW 2025 prevede webinar con esperti, momenti di formazione, progetti social, attività con influencer, iniziative locali promosse da marchi e rivenditori, oltre a contenuti educativi per approfondire il valore della certificazione.

Aziende, professionisti, creatori di contenuti, consumatori, tutti sono invitati a dare un contributo registrando le proprie iniziative – dall’organizzazione di eventi al lancio di campagne o a condivisioni di beauty routine – collaborando così a dare ulteriore slancio a un movimento globale che vuole rendere il settore della bellezza più etico, responsabile e trasparente.

A supporto di tutti coloro che vogliono unirsi alla campagna, NATRUE ha preparato una guida completa alla comunicazione con risorse pronte all’uso, loghi, esempi e spunti tratti dall’anno scorso, tutti accessibili nel Drive condiviso.

Per maggiori informazioni www.natrue.eu

