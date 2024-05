La bellezza e la profondità della musica sacra ha fatto breccia sulla comunità della zona Bonagia di Palermo, che ieri sera venerdì 24 maggio ha partecipato numerosa al concerto Regina Coeli del Coro “G. P. da Palestrina” diretto dal Maestro Giosuè D’Asta nella Chiesa Maria Santissima di Pompei.



L’evento è stato inserito nel programma dei festeggiamenti del mese mariano fortemente voluto da Don Sergio Meli.



“Il connubio fede musica, e arte in generale, è un connubio che genera da sempre bellezza e crea condivisione- dichiara il Parroco della Chiesa di Bonagia. Il canto sacro può essere inoltre un mezzo per mettere ancora più in risalto la liturgia”.



“La musica è un linguaggio universale in grado di arrivare a tutti- aggiunge il Maestro Giosué D’Asta- stasera abbiamo voluto fare un excursus, un viaggio emozionale, nella musica sacra mariana medievale e rinascimentale. Siamo molto lieti che la comunità abbia apprezzato”.



Nel det­ta­glio, il concerto è cominciato con pez­zi stru­men­ta­li e bra­ni vo­ca­li so­li­sti­ci di Pé­ro­tin e Il­de­gar­da di Bin­gen, per poi proseguire con le an­ti­fo­ne ma­ria­ne prin­ci­pa­li e con al­cu­ni bra­ni trat­ti dal Lau­da­rio di Cor­to­na. Nella seconda par­te del con­cer­to è stata invece dedicata alla po­li­fo­nia sa­cra ri­na­sci­men­ta­le a tre e quat­tro voci, di Pa­le­stri­na e de Vic­to­ria, che co­sti­tui­sce, come di­ce­va Be­ne­det­to XVI, “un’e­re­di­tà da con­ser­va­re con cura, da te­ne­re viva e da far co­no­sce­re, a be­ne­fi­cio non solo de­gli stu­dio­si e dei cul­to­ri, ma del­la co­mu­ni­tà ec­cle­sia­le nel suo in­sie­me, per la qua­le co­sti­tui­sce un ine­sti­ma­bi­le pa­tri­mo­nio spi­ri­tua­le, ar­ti­sti­co e cul­tu­ra­le”.



*Il Coro “G.P. da Pa­le­stri­na”, un tem­po chia­ma­to “Exul­ta­te Deo”, ha una lun­ga sto­ria alle spal­le: è nato nel 1983 sot­to la gui­da del Mae­stro Gio­van Bat­ti­sta D’A­sta, e dal 2021 è di­ret­to dal Mae­stro Gio­suè D’A­sta. Ha al­l’at­ti­vo più di 150 con­cer­ti e con­ta oggi più di 24 ele­men­ti.



