Per sostenere Fondazione Humanitas Sicilia la compagnia Art’è Pazzi e Fighi a Catania porta in scena “La Bottega del Caffè”

Il linguaggio universale del teatro incontra la Ricerca e coinvolge il pubblico in un’esperienza condivisa nel segno della solidarietà. La Bottega del Caffè, portata in scena dalla compagnia Art’è Pazzi e Fighi con adattamento e regia di Raffaella Bella, sarà protagonista di una serata benefica mercoledì 9 dicembre 2026, alle ore 21.00, al Teatro Don Bosco di Catania (Istituto Salesiano Cibali, via Cifali 5).

L’appuntamento unisce cultura, scienza e generosità, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della Ricerca oncologica portata avanti da Fondazione Humanitas Sicilia. Un impegno che, col tempo, si tradurrà in nuove possibilità di diagnosi precoce, innovazione terapeutica e medicina personalizzata, cure sempre più efficaci e orientate ai bisogni dei pazienti.





La partecipazione allo spettacolo, ispirato all’opera di Carlo Goldoni, assume così un valore speciale che va oltre l’intrattenimento, trasformandosi in un gesto concreto di supporto alla Ricerca. Con una donazione libera a partire da 25 euro è possibile prenotare il proprio posto in sala, contribuendo ai progetti e alle attività di Fondazione Humanitas Sicilia al seguente link:

https://fondazione-humanitas-sicilia.riseact.site/campaigns/a-teatro-per-sostenere-fondazione-humanitas-sicilia/donate

L’evento benefico sarà l’occasione per apprezzare il talento della compagnia Art’è Pazzi e Fighi impegnata nella rappresentazione di un grande classico del teatro italiano. Sul palco anche il dott. Alberto Romano, responsabile della Neurochirurgia in Humanitas Istituto Clinico Catanese che, nel tempo libero, coltiva la passione per il teatro insieme agli altri componenti della compagnia: «Siamo un gruppo di dilettanti, ognuno con il proprio lavoro, ma nel tempo questa passione è cresciuta portandoci oggi a organizzare una vera e propria rassegna teatrale. Da qui è nata l’idea di mettere ciò che amiamo fare al servizio di Fondazione Humanitas Sicilia. Sul palco il pubblico vedrà un gruppo di amici che si diverte e cerca di fare bene le cose insieme». Ogni spettatore, con una piccola donazione, diventerà dunque parte integrante di un’azione collettiva: trasformare una serata a teatro in un’occasione per contribuire a dare nuovo impulso alla Ricerca oncologica e alle prospettive di cura del futuro.





La Bottega del Caffè – nota della regista Raffaella Bella

La bottega del caffè, il “social network” del Settecento, era luogo di incontro e di confronto sociale, in cui il nobile, il borghese e l’intellettuale sedevano allo stesso tavolo, discutendo non più in preda ai fumi dell’alcool, ma con in mano una chicchera di caffè. La bevanda più in voga dell’epoca era simbolo di un risveglio della mente e di un ideale di lucidità razionale orientato alla ricerca della verità.

Il testo goldoniano invita a misurarsi con le contraddizioni del presente, ponendosi in una continuità ideale con esso. Rispetto alla parabola ascendente della borghesia, di cui questo testo può rappresentare un manifesto, oggi si assiste a un processo per certi versi opposto: la borghesia mostra un progressivo indebolimento sul piano intellettuale e civile, mentre i nuovi oligarchi detengono un potere sempre crescente attraverso il controllo dell’informazione. Il nesso tra potere e sapere rende oggi non più rinviabile un risveglio etico e culturale. La nostra messa in scena resta fedele a Goldoni, ma guarda al presente. Nella bottega la borghesia si sentiva padrona del proprio destino. Guardava al futuro con fiducia, certa di poter crescere. Riprendere oggi questa commedia significa chiedersi dove sia finita quella fiducia, e come ritrovarla. È la domanda che il finale lascia aperta.

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