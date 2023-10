La Cassa edile e l’Ail di Palermo hanno firmato un protocollo d’intesa per aiutare chi lotta contro le leucemie. La firma è avvenuta presso la sezione dell’Associazione italiana contro le leucemie dell’ospedale Cervello.

Il protocollo d’intesa prevede la collaborazione di un anno per ospitare presso le case di accoglienza Ail “La Coccinella e “La Chiocciola” e offrire il servizio di navetta per i lavoratori e loro familiari iscritti alla Cepima affetti da patologie oncoematologiche.

“L’assistenza ai pazienti – spiegano Francesco Danese, vicepresidente Cepima, e Agostina Porcaro, consigliere Cepima è importantissima. Abbiamo avuto modo di incontrare e conoscere una rappresentanza del personale volontario e abbiamo notato grande interesse e organizzazione. L’assistenza all’ammalato e l’attenzione verso la ricerca sono due filoni che vanno di pari passo. Tutta la Cassa edile ha manifestato grande sensibilità e volontà di collaborare; c’è stato un riscontro importante e condivisione. “abbiamo notato la grande cura nell’organizzazione di tutti i servizi resi e l’attenzione posta alla formazione del personale volontario”

L’Ail ha espresso gratitudine

La Cassa edile continua ad avere attenzione per i lavoratori edili e per le loro famiglie, dando prestazioni importanti che vanno ad implementare il welfare contrattuale gestito dalla cassa, consentendo di migliorare le condizioni di vita non solo di lavoro”.

