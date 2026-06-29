La popolazione mondiale ha ormai superato gli otto miliardi di persone. Nutrire un numero così elevato di esseri umani rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo.

L’agricoltura moderna ha raggiunto produzioni straordinarie grazie ai fertilizzanti chimici, in particolare quelli azotati. Tuttavia, pochi sanno che questi concimi richiedono enormi quantità di gas naturale per essere prodotti. Il gas è utilizzato sia come fonte di energia sia come materia prima nel processo industriale che trasforma l’azoto dell’aria in ammoniaca, base della maggior parte dei fertilizzanti.

Questo significa che una parte significativa della produzione alimentare mondiale dipende ancora dai combustibili fossili. Ogni aumento del prezzo del gas si riflette sui costi dell’agricoltura e, di conseguenza, sul prezzo degli alimenti. Inoltre, la produzione e l’impiego dei fertilizzanti contribuiscono alle emissioni di gas serra, aggravando il cambiamento climatico.





Per questa ragione diventa sempre più importante cercare alternative naturali che permettano di ridurre, almeno in parte, l’impiego dei concimi di sintesi.

In questo contesto, la cenere vulcanica dell’Etna merita un’attenzione particolare. Da secoli gli agricoltori siciliani conoscono la fertilità dei terreni vulcanici. La cenere contiene numerosi minerali utili alle piante e può migliorare la struttura del terreno, favorendo la ritenzione dell’acqua e l’attività biologica del suolo.

Naturalmente la cenere vulcanica non sostituisce completamente tutti i fertilizzanti chimici, ma può rappresentare un valido complemento, contribuendo a diminuirne l’utilizzo. Anche una riduzione parziale avrebbe effetti positivi: minore consumo di gas naturale, minori emissioni di CO₂, costi agricoli più contenuti e maggiore sostenibilità ambientale.





L’Etna produce ogni anno milioni di tonnellate di cenere. Oggi questo materiale è spesso considerato un problema da rimuovere da strade, tetti e aeroporti. Forse è arrivato il momento di iniziare a considerarlo una risorsa strategica per l’agricoltura.

Investire nella ricerca scientifica sulla cenere vulcanica significa investire in un’agricoltura più resiliente, meno dipendente dai combustibili fossili e più rispettosa dell’ambiente. In un mondo che deve produrre più cibo consumando meno energia, anche ciò che oggi viene considerato uno scarto potrebbe trasformarsi in una preziosa opportunità.

La transizione ecologica passa anche da idee semplici: valorizzare ciò che la natura offre gratuitamente invece di aumentare continuamente il ricorso a prodotti industriali ad alto consumo energetico. La cenere dell’Etna potrebbe diventare uno dei simboli di questa nuova visione dell’agricoltura.

Giuseppe Tizza

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