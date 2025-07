La Cgil Palermo si schiera a fianco del comitato dei cittadini della borgata di Vergine Maria, che con l’avvocato Nadia Spaliita hanno presentato un ricorso al presidente della Regione siciliana per fermare i progetti di espansione del cimitero e la realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero.

“Come abbiamo già detto in altre occasioni – afferma il segretario Cgil Palerno Dario Fazzese – riteniamo che sia importante che un investimento di riqualificazione della borgata così importante sia fatto con il confronto con i residenti”.





“Per questo – aggiunge Fazzese – chiediamo all’amministrazione comunale che, una volta risolta l’emergenza cimiteriale, come dichiarato più volte, ci si fermi e si prenda atto che il progetto che si vuole attuare non piace ai cittadini e non rientra nei progetti previsti di riqualificazione e potenziamento dei servizi della borgata. A questo punto si apra una discussione con gli abitanti del quartiere, coinvolgendo anche il consiglio comunale, prima ancora che possa essere una eventuale sentenza negativa a determinare questi effetti”.

