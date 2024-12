CATANIA – Si è tenuto oggi a Catania un incontro significativo in occasione di uno scambio di auguri natalizi tra Cisal Catania con il suo Rappresentante Giovanni Lo Schiavo, Loredana Marcellino della Failp Cisal Catania, Antonio Sasso della Federdistat VVF Cisal Catania, Concetto Fazio della Faisa Cisal Catania e l’Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Un evento mirato a sottolineare l’importanza dei valori di solidarietà e vicinanza in un momento così speciale dell’anno.

La Cisal Catania, da sempre al fianco dei più bisognosi, ha ribadito il suo impegno sociale già dimostrato nei recenti incontri con la Comunità di Sant’Egidio e attraverso il supporto al presidente Emiliano Abramo per ottenere un importante passo avanti nella legge finanziaria della Regione Siciliana, e cioè puntare all’approvazione di misure di sostegno economico per le famiglie in difficoltà, tra cui il “Reddito di Povertà”.

Giovanni Lo Schiavo ha sottolineato come la solidarietà rappresenti “la vera arma per combattere la sofferenza e le disuguaglianze che affliggono la nostra società”. Ha aggiunto che ogni gesto di aiuto, piccolo o grande che sia, può trasformarsi in un messaggio di speranza per chi si trova a vivere momenti di difficoltà.

“Essere vicini ai più fragili non è solo un dovere morale, ma una responsabilità collettiva per costruire un futuro più giusto e umano”, ha dichiarato Lo Schiavo. “In un mondo segnato da troppe divisioni, la solidarietà è la strada per ritrovare l’unità e la dignità di ciascuno”.

L’incontro con Monsignor Renna ha ulteriormente rafforzato l’impegno della Cisal nel mettere al centro della propria azione sindacale non solo i diritti dei lavoratori, ma anche il sostegno alle comunità più vulnerabili. Un messaggio che assume un valore speciale in un periodo come il Natale, che invita tutti a riflettere sul significato autentico del dono e della condivisione.

La Cisal Catania conferma così il suo ruolo non solo come sindacato, ma come baluardo di umanità e solidarietà, perché, come ha ricordato Lo Schiavo: “Nessuno dovrebbe essere lasciato solo davanti alle difficoltà. Insieme, possiamo costruire una rete di sostegno che abbracci chiunque ne abbia bisogno e perché – come più volte detto – l’unica vera alternativa alla sofferenza e alle disuguaglianze è la solidarietà”.

