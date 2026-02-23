Un risultato straordinario che premia il lavoro costante, la presenza quotidiana e l’impegno concreto a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ente. Un traguardo significativo raggiunto grazie alla determinazione, alla competenza e alla capacità di ascolto che hanno contraddistinto l’azione sindacale negli ultimi anni.

Fondamentale è stato il contributo del segretario aziendale, Giovanni Risitano, il cui impegno, sin dalla sua nomina, ha segnato una svolta decisiva nel rafforzamento e nella crescita della rappresentanza sindacale. Sotto la sua guida, la CISL FP Messina ha consolidato la propria presenza, aumentando il numero degli iscritti e diventando punto di riferimento autorevole per il personale della Città Metropolitana.





“Essere oggi il primo sindacato per iscritti rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione per garantire tutele, valorizzazione professionale e migliori condizioni di lavoro per tutti” dichiara il segretario generale Giovanna Bicchieri.

La CISL FP Messina, con il segretario generale Giovanna Bicchieri e il responsabile delle Funzioni Locali, Maurizio Giliberto, rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli associati per la fiducia accordata nei confronti del sindacato, alle RSU e a tutti i componenti del direttivo della Città Metropolitana, il cui supporto e impegno hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo importante risultato.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.