La Cisl Fp Palermo Trapani ha inviato una nota a tutti i sindaci dei 70 Comuni delle due province e ai manager delle aziende sanitarie del territorio, “sollecitando l’immediata rideterminazione dei fondi contrattuali e delle risorse decentrate per il personale”. La Cisl Fp Palermo, nella nota inviata alle amministrazioni locali, sottolinea come gli Enti non abbiano provveduto all’avvio della sessione negoziale. “Il perdurare di tale inattività potrebbe provocare un danno ai lavoratori – si legge – e si deve provvedere con urgenza alla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2023 e ad avviare con immediatezza le procedure di contrattazione”. Il ritardo nell’individuazione delle risorse è rilevato dalla Cisl Fp Palermo Trapani anche nelle aziende sanitarie a cui viene chiesta, con una nota, “di disporre ogni utile azione amministrativa per la rideterminazione dei Fondi contrattuali dando seguito alla applicazione delle disposizioni previste dal nuovo contratto di lavoro, provvedendo alla costituzione dei nuovi fondi contrattuali per l’annualità 2023”. La federazione Cisl del Pubblico impiego di Palermo e Trapani annuncia che “in caso di ulteriore inadempienza, saranno attivate tutte le procedure a tutela dei lavoratori e delle norme contrattuali”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.