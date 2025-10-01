Primo consiglio generale della Cisl Fp Sicilia ieri a Palermo dopo il congresso e le elezioni delle Rsu, un appuntamento cruciale per tracciare il percorso futuro della federazione in un contesto socio-politico complesso. All’incontro hanno preso parte anche il segretario generale nazionale della Cisl Fp, Roberto Chierchia, il segretario generale aggiunto, Angelo Marinelli, e il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. La loro presenza ha ulteriormente rafforzato il valore del confronto e della condivisione delle strategie future.





Ad aprire i lavori, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, il quale ha sottolineato il valore straordinario dei risultati raggiunti: “L’eccezionale traguardo che abbiamo tagliato di recente assume ancora più valore se letto all’interno di un contesto difficile, dove ci si è mossi in un clima niente affatto semplice. Abbiamo continuato a praticare la contrattazione come cifra distintiva del nostro sindacato e i risultati ci dicono che la strada intrapresa è quella giusta”.





Passanisi ha evidenziato come il recente voto delle Rsu rappresenti non un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: “Attraverso un’analisi puntuale delle singole realtà territoriali e dei settori, la Cisl Fp Sicilia individuerà punti di forza e criticità, per intervenire con azioni mirate e presentarsi ancora più preparata alle prossime sfide. Un patrimonio prezioso in questa prospettiva è rappresentato dai 2.140 candidati che hanno dato volto e sostanza al nostro impegno”. Tra i temi prioritari emersi nel corso del consiglio generale spiccano la contrattazione aziendale negli enti locali, la stabilizzazione degli Asu, la problematica dei part-time involontari, il riconoscimento di nuovi diritti per i lavoratori della Seus e per i dipendenti regionali attraverso il rinnovo contrattuale. Centrale anche la formazione continua per i dirigenti sindacali aziendali e per le Rsu.





Passanisi ha inoltre puntato l’attenzione sulla rete ospedaliera e sul pressing sindacale esercitato nei confronti del governo regionale affinché anche il sindacato possa essere messo nella condizione di dire la propria nella definizione di un quadro complessivo di fondamentale rilevanza per la collettività. “In questo anno e mezzo – ha affermato ancora Passanisi – abbiamo portato avanti un confronto serrato con il territorio: la direzione da seguire la decidiamo insieme e la portiamo avanti all’unisono. È questa la nostra vera forza”. Il consiglio generale ha di fatto rappresentato un momento di riflessione e rilancio, ponendo le basi per un’azione sindacale ancora più incisiva e vicina alle esigenze dei lavoratori siciliani.

Luogo: Palermo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.