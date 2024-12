Catania, 20 dicembre 2024 – La Città dei Ragazzi rinnova il suo impegno per la comunità con un evento in occasione del Natale. Venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 15:00, presso la sede di Via Gramignani 128A, prenderà vita una giornata ricca di emozioni, pensata per celebrare il percorso di crescita del quartiere degli Angeli Custodi e per augurare un sereno natale in un clima di condivisione e speranza.

Ad aprire il pomeriggio sarà il taglio del nastro per l’inaugurazione del Nuovo Centro Servizi, una struttura realizzata in collaborazione con AMPI – Associazione Mediterranea Piccole Imprese. Questo nuovo spazio nasce con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per il territorio, offrendo servizi essenziali, supporto e opportunità per tutta la cittadinanza. Una risposta concreta alle esigenze di una comunità che guarda al futuro con determinazione, promuovendo sviluppo sociale, inclusione e crescita collettiva.

Seguirà un momento istituzionale che vedrà protagoniste le voci delle realtà, delle istituzioni e delle collaborazioni che hanno contribuito alla trasformazione della Città dei Ragazzi e del quartiere. Un dialogo aperto che metterà in luce l’impatto positivo delle iniziative presenti e future, sottolineando l’importanza del lavoro congiunto tra istituzioni, associazioni e cittadini per la costruzione di una comunità sana, inclusiva e sostenibile.

La giornata proseguirà con il calcio d’inizio del torneo sportivo che vedrà coinvolti i giovani della scuola calcio della Città dei Ragazzi e altre squadre provenienti dal territorio catanese. Un momento di condivisione e aggregazione, in cui lo sport diventa veicolo di valori fondamentali come rispetto, collaborazione e fair play.

A concludere il pomeriggio, una serie di spettacoli artistici e culturali pensati per regalare emozioni e raffinatezza. La rappresentazione della commedia “Fumo negli occhi”, curata dalla compagnia teatrale Inscena, offrirà uno spaccato di intrattenimento intelligente e coinvolgente. E le danze coreografiche dell’Ottocento, proposte dall’A.S.D. Ricreativa Società di Danza Catania, che condurranno il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo, tra eleganza e suggestioni storiche.

Un invito alla bellezza e alla condivisione La Festa di Natale alla Città dei Ragazzi non è solo un momento di celebrazione, ma una rinnovata dichiarazione d’impegno verso un territorio degradato e abbandonato, che aspira però a essere sempre più accogliente, rispettoso e inclusivo. Un luogo dove le differenze diventano ricchezze e dove ogni iniziativa è un passo verso la costruzione di una comunità migliore.

L’evento avrà luogo nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania, presso la Città dei Ragazzi, in Via Gramignani 128, Venerdì 20 dicembre alle ore 15:00.

