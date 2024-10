La Città delle illusioni di Palermo cambia look e diventa “spooky” per festeggiare, con grandi e piccini, Halloween. Preparatevi a 4 giorni in compagnia di terrificanti scheletri, zucche e fantasmini che accompagneranno il visitatore nelle numerose illusioni ottiche della struttura.

La Città delle illusioni “Halloween edition” apre le porte da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre.

Per festeggiare la festa più spaventosa dell’anno, tutti i visitatori potranno godere di un esclusivo “Horror Face Painting” gratuito, per dare vita a personaggi terrificanti e affascinanti. Inoltre, non perderti l’aperitivo “Bloody Illusions”, una deliziosa creazione, offerta gratuitamente al bar delle illusioni, che saprà stuzzicare i palati più audaci.

Inoltre, ai più piccoli verrà omaggiato un simpatico sacchetto di dolciumi, perché Halloween è anche un momento di dolcezza e gioia. Per l’occasione, oltre i consueti biglietti, sarà possibile acquistare la promozione famiglia al prezzo di 40€.

Per i più grandi, La Città delle illusioni “Halloween edition versione Horror”: apertura straordinaria nella notte più spaventosa dell’anno, il 31 ottobre, dalle 20:30 alle 23. E, proprio per la serata di giovedì, il costo del biglietto sarà di 10 € per tutti con incluso il cocktail “Bloody Illusions”.

Per informazioni su costi, orari e promozioni, consultare il sito www.cittadelleillusioni.it o chiamare il numero 3792110873.

