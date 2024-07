Mercoledì 3 luglio alle ore 20,30, negli spazi aperti dell’Istituto Ventorino, in via dei Salesiani, 2, a Catania, la compagnia sarda ‘Actores Alidos’ si esibirà nello spettacolo ‘Buon Viaggio’ testo di Valeria Pilia. In scena: Michela Cogotti Valera, Alessandra Leo e Roberta Locci.

“Buon Viaggio” è uno spettacolo tenero, ironico, divertente ed emozionante che arriva dritto al cuore di grandi e piccini, è un sogno ad occhi aperti su alcuni momenti del vivere quotidiano.

Tre omini beckettiani sono alle prese con un viaggio che non vuole mai iniziare. Tutto prende il via da una valigia abbandonata: cosa contiene? Di tutto e di più… e tanto basta per far nascere incredibili situazioni che s’intrecciano tra loro, si alternano, si inseguono facendo sognare e commuovere. Questi tre indefinibili personaggi si trovano loro malgrado a rincorrersi nell’assurdo, a viaggiare tra il grottesco e il surreale, in bilico tra realtà e fantastico. Seguono desideri, acchiappano sogni, inciampano sul quotidiano…

In questa rappresentazione teatrale non ci sono parole, solo suoni inarticolati, ma il linguaggio è tra i più comunicativi: è quello dell’espressività del corpo, dell’azione e della clownerie che intrecciandosi tra loro rendono in perfetto equilibrio i vari stati d’animo umani.

Il teatro è ‘sogno’, vi aspettiamo!

Per prenotazioni e informazioni: 353.4304936





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.