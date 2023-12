Una delegazione di voci nel silenzio della comunità palestinese di Palermo ha incontrato il vescovo don Corrado Lorefice, l’incontro si svolto in clima di cordialità e di condivisione.

Al vescovo abbiamo trasmesso gli appelli dei vescovi dei territori occupati e della striscia di Gaza, e “spiegato” il sentimento diffuso, in tutto il paese, ed a Palermo in modo particolare di partecipazione e solidarietà espresse dalla popolazione, abbiamo anche espresso solidarietà al santo padre per gli attacchi subiti dai rappresentanti del governo israeliano e dai suoi sostenitori e rappresentanti in Italia, per gli espressioni solidarietà alle sofferenze del popolo palestinese e di condanna dei crimini israeliani.

Gli abbiamo consegnato una lettera, e regalato un fasciacollo palestinese.

Il vescovo ha mostrato disponibilità anche alla rappresentazione che diversi cittadini svolgeranno nei pressi della cattedrale giorno 24 durante l’omelia notturna.

La chiesa, in questo periodo natalizio può assumere un ruolo determinante per chiedere il cessate il fuoco ed esprimere solidarietà concreta alla popolazione civile nella striscia di Gaza ed in tutti i territori occupati, presupposti per rideterminare il diritto internazionale.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

