In occasione del DMED 2024 si rafforza la partnership fra la Consulta dei Distretti del Cibo ed il Salone della Dieta Mediterranea, anche grazie alla sottoscrizione del Manifesto della Dieta Mediterranea, presentato a Paestum nella tre giorni svoltasi dal 24 al 26 maggio, presso il NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio.

“Vogliamo rafforzare la partnership con il Salone della Dieta Mediterranea e infatti abbiamo sottoscritto il Manifesto della Dieta Mediterranea perché ne condividiamo i contenuti, i valori, i principi e gli obiettivi, perciò lo divulgheremo e lo faremo sottoscrivere a tutti i nostri distretti”, afferma Angelo Barone – Presidente Consulta Nazionale Distretti del Cibo.

Il manifesto, si è proposto essere uno strumento politico volto a unire i popoli e le nazioni del mediterraneo per la salvaguardia e la conservazione del vasto patrimonio storico, culturale, agricolo, marino e paesaggistico che caratterizza da sempre l’intero bacino mediterraneo.

Questo documento, inteso come un’opportunità di resilienza e adattamento continuo per le comunità e i territori di fronte alle attuali sfide globali, sia ambientali, economiche che sociali, mira a promuovere la consapevolezza e l’adozione della dieta mediterranea, preservandone l’autenticità per le generazioni future.

I Distretti del Cibo sono stati riconosciuti per aiutare il Paese nella transizione dello sviluppo sostenibile. La Consulta dei Distretti del Cibo nasce per valorizzare le buone prassi dei territori e anche per fare sistema con le istituzioni, sia per programmare progetti condivisi che per realizzare una governance territoriale partecipata.

“Mi fa piacere che le regioni del Mezzogiorno siano presenti al Salone della Dieta Mediterranea, in modo particolare la Regione Sicilia, anche per valorizzare il ruolo che svolgerà l’anno prossimo, essendo stata riconosciuta Regione Europea della Gastronomia 2025”, aggiunge Angelo Barone – Presidente Consulta Nazionale Distretti del Cibo.

I distretti hanno partecipato al DMED 2024 con un talk sul tema “I Distretti del Cibo: analisi e nuove opportunità”, moderato da Roberto Mazzei, Vice Presidente Consulta Nazionale Distretti del Cibo, che ha visto la presenza di Nicola Caputo – Assessore Agricoltura Regione Campania, Ettore Bellelli – Presidente Coldiretti Campania, Emilio Ferrara – Presidente Consorzio Edamus.

La relazione introduttiva è stata affidata alla Prof.ssa Teresa Del Giudice – Dipartimento Agraria – UNINA, la relazione programmatica è stata esposta dal Prof. Pier Michele La Sala – Coordinatore Scientifico Consulta nazionale dei Distretti e da Ferdinando Gandolfi – Dirigente Assessorato agricoltura Regione Campania.

Il talk ha visto anche la presenza dei rappresentati dei Distretti del Cibo della Campania che hanno riportato le esperienze dai territori.

