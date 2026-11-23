La Sicilia sarà protagonista della 35ª edizione della fiera europea dedicata ad arredamento, moda, gioielli e accessori.

L’accordo è stato raggiunto a Zurigo da Giovanni Callea, Davide Morici e Dieter Hofmann, fondatore della manifestazione. A promuovere l’incontro è stata Marinella Sammarco, gastronoma siciliana attiva a Stoccarda.

ROOTS, il Network internazionale di italiani di successo all’estero, e BLICKFANG, la fiera europea dedicata al design indipendente hanno siglato un accordo strategico per portare la ceramica, l’artigianato artistico e il design siciliano alla prossima edizione della manifestazione che si terrà a Stoccarda dal 12 al 14 marzo 2027, alla Liederhalle. Giovanni Callea e Davide Morici, fondatori di ROOTS, hanno siglato l’intesa con Dieter Hofmann, fondatore della manifestazione, durante l’edizione svizzera al Kongresshaus di Zurigo, appena conclusa. A Stoccarda, BLICKFANG celebrerà il traguardo della 35ª edizione insieme alla Sicilia e all’Italia.





A promuovere l’intesa è stata Marinella Sammarco, imprenditrice, autrice e gastronoma siciliana che vive e lavora a Stoccarda.

La collaborazione permetterà ad artigiani e designer siciliani di presentare le proprie produzioni al pubblico e agli operatori di uno dei mercati più ricchi d’Europa, in un territorio che tra l’altro ospita uno dei principali poli dell’industria automobilistica tedesca.

«È una prova concreta della forza del network delle radici», spiegano Giovanni Callea e Davide Morici. «Una siciliana che lavora a Stoccarda ha creato le condizioni per un accordo che apre nuove opportunità alle nostre produzioni artigianali e artistiche. È quello che può accadere quando le relazioni degli italiani all’estero diventano occasioni di lavoro per chi produce in Italia».





BLICKFANG è la più grande fiera europea di vendita diretta dedicata al design indipendente. Il suo circuito comprende Stoccarda, Basilea, Amburgo, Vienna e Zurigo e riunisce designer e marchi indipendenti nei settori dell’arredo, dei complementi per la casa, della moda e del gioiello, con un aggregato di oltre 80.000 presenze l’anno.

L’accordo è maturato durante la tappa zurighese del progetto ROOTS «Le Radici Produttive della Sicilia». La tappa di Zurigo ha compreso anche attività presso le realtà della ristorazione italiana in città, tra cui Luigia, rete nata a Ginevra e oggi presente in diverse città svizzere.

Le attività si inseriscono nei percorsi di promozione sostenuti dalla misura «Sicilia che Piace» dell’Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana. «Un sentito ringraziamento all’assessore Edy Tamajo e all’Assessorato Attività Produttive per aver riconosciuto quanto la promozione all’estero possa essere un moltiplicatore le opportunità per le imprese dell’isola», concludono Callea e Morici. «Un incontro può aprire la strada a collaborazioni che durano nel tempo,. È sui mercati internazionali che si gioca il futuro produttivo della Sicilia».

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