Venerdì 26 giugno alle ore 10, l’aula consiliare di Vizzini (in piazza Umberto I) ospiterà l’evento “Cunziria, dalla memoria al rilancio”, un appuntamento di approfondimento dedicato al progetto di recupero e valorizzazione dell’antico borgo delle concerie, luogo simbolo della Sicilia rurale reso celebre dalla novella Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga. Organizzato da Netith, società affidataria del progetto di rigenerazione “Cunziria 4.0 – Oltre il Borgo”, e dal quotidiano La Sicilia, l’evento è dedicato alla memoria storica dell’antico villaggio dei conciatori, attraverso un percorso di racconto pubblico su materiale fotografico e audiovisivo.





L’incontro, moderato da Mario Barresi, vicedirettore de La Sicilia, vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali e accademici di primo piano:

• Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare

• Giovanni Burtone, deputato regionale e Sindaco di Militello in Val di Catania

• Maria Rosa De Luca, docente di Musicologia e Storia della Musica – Università di Catania

• Pinella Di Gregorio, docente di Storia Contemporanea – Università di Catania

• Carmelo Ignaccolo, docente di Urban Design, Technology & Climate – Rutgers University





I saluti istituzionali saranno affidati a Franz Di Bella, Ceo di Netith e di InCunziria, nonché advisor strategico del progetto, e Salvatore Ferraro, sindaco di Vizzini. L’incontro è aperto al pubblico.

A otto giorni dall’inaugurazione ufficiale del borgo rigenerato, l’iniziativa culturale mira a restituire la memoria storica del territorio degli ultimi 50 anni, promuovere l’identità culturale locale, valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del luogo di Vizzini e favorire il confronto tra istituzioni, cittadini e mondo dell’informazione.





Il convegno, infatti, anticipa un momento storico per il territorio: il 4 luglio 2026 è prevista l’inaugurazione ufficiale del Borgo della Cunziria, progetto di rigenerazione curato dal gruppo Netith attraverso la società InCunziria. L’intervento, finanziato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU e sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Siciliana, punta a restituire alla comunità e ai visitatori un patrimonio unico, trasformando la Cunziria in un polo culturale, turistico e di innovazione sociale.

Il progetto ha previsto il restauro conservativo delle antiche strutture in pietra lavica, la creazione di spazi espositivi e laboratoriali, percorsi multimediali dedicati alla memoria verghiana e iniziative di turismo esperienziale che valorizzeranno le tradizioni artigianali e agricole del territorio.

Luogo: Aula Consiliare Comune di Vizzini, Piazza Umberto I, Vizzini (CT)

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