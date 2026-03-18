A soli 10 anni ha già fatto incetta di premi e borse di studio, Carlotta Rita Montana, uno dei talenti più promettenti della danza palermitana. Dopo essersi aggiudicata il primo posto nella categoria baby classico al Concorso Nonsolodanza 2025, ed essere stata ammessa al corso introduttivo della scuola del Teatro dell’Opera di Roma, la giovanissima danzatrice ha ora ottenuto l’ammissione ad una prestigiosissima Accademia di danza in Germania, la Staatliche Balletschule Berlino, dove le viene data la possibilità di proseguire gli studi fino ai 18 anni.



La sorpresa è arrivata a seguito della settimana di studio intensivo- dal 9 al 15 marzo 2026 presso la stessa Accademia- ottenuta per i suoi meriti su indicazione del Maestro Dinu Tamazlacaru in occasione di “Palermo in danza”, ad agosto 2025.





Durante l’esperienza formativa- grazie alla quale ha potuto seguire lezioni con insegnanti di alto livello quale Ms. Natcheva di classico in una classe in cui era l’unica italiana- Carlotta si è fatta notare per il suo impegno e talento, tanto da ottenere l’ammissione diretta all’Accademia.



Adesso si prospetta per lei un’opportunità rara e di grande valore, che apre scenari importanti per il suo futuro artistico.



“Si tratta di un riconoscimento importantissimo- racconta la mamma Tonia – non abbiamo ancora realizzato del tutto. Valuteremo con attenzione quale sia la scelta migliore per lei e per il suo futuro”.





Carlotta è allieva da anni della Maestra Sara Gagliano, punto di riferimento nella sua crescita artistica. Proprio con lei, a breve, partirà per una nuova esperienza formativa al Teatro dell’Opera di Roma, insieme ad un’altra promettente danzatrice, Bianca Sidoti, anch’essa allieva del Centro Studi Danza Ars Movendi di Palermo.



“Come non emozionarsi di fronte al successo delle proprie allieve?- dichiara la Maestra Sara Gagliano- Le ho viste crescere, sia dal punto di vista umano che dal lato artistico. Grazie alla loro passione per la danza, al loro talento ma anche alla grande dedizione e impegno, rare per la loro età, stanno ora ottenendo traguardi incredibili di cui siamo tutti e tutte orgogliosi”.



Ancora una volta, Palermo si conferma terreno fertile per i giovani talenti della danza, capace di formare e lanciare artisti pronti a farsi strada anche a livello internazionale.

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