Ieri, alla presenza del Sindaco di Santa Maria di Licodia dott. Giovanni Buttò, ha prestato giuramento il neo Assessore Antonio Calanna, classe 1981 di professione impiegato, sposato con Ilenia Indaco e padre di Leonardo. Con questo atto la Democrazia Cristiana entra ufficialmente in Giunta a sostegno del Sindaco Buttò.

Presenti all’insediamento erano il Presidente del Consiglio Comunale Prof.ssa Maria Russo, il Consigliere Comunale Caterina Piemonte, il Coordinatore del Movimento “La Ginestra”, Giovanni Gorgone, nonché l’On. Giovanni Bulla coordinatore del collegio Adrano Paternò e il Segretario Provinciale della DC etnea Avv. Pietro Lipera. Quest’ultimo soddisfatto della notevole crescita del partito nella provincia etnea ha così commentato il nuovo incarico del Calanna: “Grande soddisfazione per il continuo radicamento della DC in seno alla Provincia di Catania. Santa Maria di Licodia si unisce al novero dove la DC esprime la presenza di propri rappresentanti all’interno del Governo della propria città. Comprensorio al quale siamo particolarmente legati, attesa la presenza del già On. Giovanni Bulla, che ha ricoperto tutti gli incarichi politici e amministrativi a livello locale e regionale che certamente è una preziosa figura di riferimento a cui i nostri amministratori di tutta la provincia, ma soprattutto di quei luoghi possono sempre fare affidamento per chiedere collaborazione e consigli. La Dc sarà vicina al Comune, al Sindaco e alla Giunta di Santa Maria di Licodia, con i propri Assessori Regionali e darà il massimo del contributo e dell’impegno anche per approfittare delle opportunità di finanziamento che vengono veicolate presso gli assessorati presso cui esprimiamo i nostri rappresentanti, segnatamente gli assessorati alla Famiglia e quello alla Funzione Pubblica degli Enti Locali”.

A breve, oltre l’adesione al partito dell’Assessore Calanna, altre figure istituzionali aderiranno alla DC ponendo così le basi di un partito solido, aperto all’ascolto e pronto a collaborare per una fattiva azione amministrativa. Apprezzamento all’iniziativa è stata espressa dal Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana, On. Totò Cuffaro.

Luogo: Municipio, SANTA MARIA DI LICODIA, CATANIA, SICILIA

