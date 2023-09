La Democrazia Cristiana torna a celebrare la “Festa

dell’amicizia”. L’ultima volta venne organizzata nel 1993. A 30 anni di

distanza, dunque, il popolo democristiano si ritroverà tutto insieme per

una tre giorni che, quest’anno, verrà organizzata a Ribera.



Dal 5 al 7 ottobre nella cittadina in provincia di Agrigento si

svolgeranno convegni, incontri, dibattiti alla presenza di esponenti

nazionali e regionali del mondo della politica, dell’imprenditoria e del

volontariato per discutere dei temi del momento: dalla migrazione al

turismo, dalla riforma delle ex Province al green. Giovedì 5 ottobre la

cerimonia di inaugurazione alla presenza dei vertici della Dc. Dopo

l’inno, che è una rivisitazione della canzone Todo cambia dell’artista

argentina Mercedes Sosa, è stato svelato il logo della festa: una

stretta di mano con i colori blu e rosso.



“Abbiamo ritenuto doveroso ripristinare la ‘Festa dell’amicizia’ perchè

rappresenta un momento di aggregazione e di riflessione per la

Democrazia Cristiana – dichiara il segretario nazionale della DC, Totò

Cuffaro -. Durante la tre giorni si alterneranno illustri esponenti

della società con i quali confrontarci ed esporre le nostre idee”.



Piazza Giovanni XXIII verrà trasformata in un piccolo villaggio della

Dc: verrà allestito un palco che ospiterà alcuni dibattiti e, ogni sera,

spettacoli musicali. Previsti anche stand all’interno dei quali i

visitatori potranno apprezzare le eccellenze siciliane.



Il programma dettagliato della manifestazione verrà comunicato nei

prossimi giorni.

