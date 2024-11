Ha già votato via posta alle presidenziali negli Usa per Kamala Harris, in quanto elettrice del Maryland. Anche se la sua vita si alterna tra Messina, dove è nata, e Palermo.

La docente, market researcher ed elettrice dei Democratici statunitensi Sabrina Munaò è la protagonista della Puntata 51 – ultima dei due speciali dedicati alle elezioni per la scelta del nuovo presidente degli Stati Uniti – di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=t34h1_IUoaY

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/4n2lHGUHmmgHwtCxdNsuS6?si=26e1c882452f4b93

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso della intervista, Sabrina Munaò ha spiegato cosa vuol dire essere una siciliana in Maryland e perché ha scelto di votare Kamala Harris e non Donald Trump, considerato da lei un “felony”, ovvero un “condannato” che per questo status non dovrebbe neanche partecipare alla competizione elettorale.

Continua anche in quest’ultima delle puntate americane la ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.