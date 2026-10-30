La comunità diocesana di Cefalù (PA) torna a riunirsi in assemblea attorno al suo pastore, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante. I fedeli provenienti da tutta la diocesi sono convocati a Cefalù per riflettere insieme sul tema «L’Intelligenza Artificiale tra rischi e opportunità: una rilettura alla luce di Magnifica Humanitas».

L’appuntamento si terrà oggi, venerdì 30 ottobre 2026, alle 17.30, nella splendida Cattedrale di Cefalù.





L’Assemblea sarà un’importante occasione di incontro e confronto all’inizio del nuovo anno pastorale, per approfondire il fenomeno dell’Intelligenza Artificiale, le criticità ma anche le potenzialità, interrogandosi sulle sfide che essa pone alla società contemporanea e al mondo cattolico, alla luce dell’Enciclica di Papa Leone XIV.

A guidare la riflessione saranno il prof. Cristiano Bevilacqua, docente di Diritto amministrativo e di Intelligenza Artificiale applicata alle pubbliche amministrazioni presso la LUMSA, e la dott.ssa Claudia Lentini, esperta di politiche pubbliche di RSI e consulente per amministrazioni pubbliche regionali e centrali.





Il pomeriggio si concluderà con la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo Giuseppe Marciante e concelebrata dal clero diocesano.

Per consentire a tutta la comunità diocesana di partecipare, nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre non saranno celebrate le Messe pomeridiane nelle parrocchie della diocesi.

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