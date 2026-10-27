La città che si ritrova, la bellezza di un parco tutto da riscoprire e una festa capace di unire più generazioni. È con questa ricetta che la Favorita si regala una giornata di festa indimenticabile. Il 1° novembre torna infatti La Domenica Favorita, l’amatissima manifestazione palermitana – che compie dieci anni e ha raggiunto la sua settima edizione – che apre il parco e le sue meraviglie a famiglie, bambini, sportivi, appassionati e cittadini di tutte le età nel segno del gioco, dello sport e della cultura. Il grande polmone verde si animerà con un fitto programma di attività rigorosamente gratuite: dai laboratori e gli spettacoli per bambini a Villa Niscemi fino al ricco villaggio dello sport al Campo Ostacoli che ospiterà basket, volley, rugby, tennis, lezioni a contatto con i cavalli, pattinaggio, ciclismo, calcio a 5, canottaggio con i simulatori di vogata, fitness. Il giardino Vincenzo Florio sarà invece dedicato al benessere animale, con momenti di microchippatura e addestramento cinofilo. Spazio anche alla grande musica con le esibizioni itineranti e i concerti delle grandi istituzioni artistiche, a partire da Casa Natura che accoglierà per la prima volta un coro cittadino diretto direttamente dal Teatro Massimo. Non mancherà anche quest’anno la grande vetrina espositiva delle forze armate e delle forze dell’ordine alla Palazzina Cinese, con l’immancabile Pompieropoli al Campo Ostacoli. Un evento a tutto tondo che mette al centro l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente, la prevenzione e la salute (con screening gratuiti dell’Asp di Palermo) e che celebra al contempo alcuni premi nazionali recentemente conquistati da due realtà palermitane, ovvero MiniMupa e Metropolitree. Il programma completo può essere consultato al sito www.ladomenicafavorita.com.





Bambini, laboratori e giochi

Protagonisti della manifestazione sono i bambini (che dovranno essere accompagnati dai genitori). All’interno del parco di Villa Niscemi, dalle ore 10 alle 13, MiniMupa e le associazioni del settore infanzia curano laboratori a rotazione che spaziano dalle attività di Investigastorie alla giocoleria, dagli origami della natura alle attività ludico-motorie con lo yogabimbi, oltre a due spettacoli per bambini e giochi campestri. La proposta per i più piccoli si arricchisce ulteriormente con la libreria Capoverso, che propone albi illustrati da sfogliare e un breve spettacolo di burattini in inglese, e con le letture ad alta voce curate dalle volontarie di ComPa Aps per sensibilizzare i bambini a leggere.

Sport e tornei

Sport e attività motoria al Campo Ostacoli. Gli appuntamenti, coordinati dall’organizzazione Mondello Sport Festival, partner de La Domenica Favorita, sono in programma dalle 9 alle 13.30. In programma lezioni di ginnastica dolce e Tai Chi dedicate agli over 65 con Asd Cives, simulatori di vogata con il Telimar, rugby con Asd Rugby Palermo, basket con la Asd Panormus cgf, volley e mini volley con la Volley Palermo, calcio a 5 con il Mickey Club, e infine wellness e fitness. Sempre in ambito sportivo, l’Acsi Comitato Territoriale di Palermo Aps cura percorsi ludico-motori per bambini e ragazzi anche diversamente abili, presentando la StraPapà 2027.





Ulteriore attrazione sarà il campo da tennis del Circolo del Tennis Palermo ricreato al Campo Ostacoli, in occasione dei 100 anni della fondazione del circolo sportivo di viale del Fante, dove i giovani dai 4 ai 13 anni possono provare la disciplina insieme agli istruttori. Per gli amanti delle rotelle, la Asd Roller Academy organizza una pattinata lungo il parco con partenze differenziate per principianti ed esperti (i primi partiranno alle 10, i secondi alle 11 e dovranno indossare ginocchiere, polsiere e casco) all’inizio di viale Diana, lato ingresso Bowling, mentre l’associazione M.T. Bears guida la biciclettata collettiva con raduno alle 10.30 e partenza alle 11 da piazza Vittorio Veneto (statua) e arrivo alla Palazzina Cinese. Si partecipa con la propria bici (casco e campanello obbligatori). Tutti i minori dovranno essere accompagnati.





Spazio infine al fenomeno sempre più di tendenza, con la partecipazione di due gruppi di social running, autentici punti di aggregazione che stanno conquistando Palermo sulla scia delle grandi capitali europee. Al parco di Villa Niscemi si danno appuntamento le community cittadine più attive, come Amunì e il Toro Runner Club, realtà nate non per la competizione ma per fare della corsa un motore di socialità e condivisione. Due approcci differenti ma complementari animano i gruppi: da un lato la filosofia di Amunì, che incentiva a muoversi e fare attività fisica collettiva anche all’alba per coinvolgere chi è sedentario; dall’altro l’impronta più giovanile del Toro Training Club, che concentra le attività tra il pomeriggio e la sera per unire all’allenamento la musica e il piacere dello stare insieme. Un’occasione unica che riesce a coinvolgere trasversalmente giovanissimi e adulti, avvicinando all’attività fisica chi non aveva mai fatto sport prima d’ora e trasformando i viali del parco in un vivace spazio di incontro.





Musica e concerti

La musica risuona a Casa Natura con il coro cittadino “InCanto per Palermo” diretto dal maestro Vincenzo Marino, proposto dalla Fondazione Teatro Massimo: un coro composto da cittadini palermitani che rappresenta un momento di condivisione e partecipazione culturale nel cuore della manifestazione. Dalle 10.30 alle 11.30, Villa Niscemi e i viali circostanti accolgono l’esibizione itinerante della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri dell’esercito italiano. Spostandosi al Museo Pitrè, nella cappella, alle ore 10.30 il coro polifonico Canta Rei propone Sicilianità e folklore nel canto, mentre nell’atrio dalle 11 l’artista Walter Maria Padao realizza una live performance di Action Painting nell’ambito della cooperazione tra il Festival d’Italia e le città gemellate di Düsseldorf e Palermo.





Ricco il palinsesto inoltre musicale e culturale che vede protagoniste le grandi istituzioni artistiche della città. Parte alle ore 11 dal palco di Villa Niscemi per essere itinerante la Marching Band della Massimo Kids & Youth Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Alioto, mentre alle 11.30 nell’atrio è tempo del Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana diretto dal maestro Vincenzo Marino. Alle ore 12, nell’area antistante al portone d’ingresso di Villa Niscemi, il gruppo Waves Saxophone Ensemble del conservatorio di musica Alessandro Scarlatti, diretto dal maestro Luigi Sollima, esegue i brani Petite Quator de saxophones, Mirage e Three Images, mentre al piano nobile di Villa Niscemi si esibiscono il Quartetto di Archi della Massimo Kids Orchestra e la solista d’arpa Bianca Politi. Alle 12 nell’area bimbi di Villa Niscemi si muove la Brass Marching Band della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group con un’esibizione itinerante fino al giardino Vincenzo Florio.





Expo delle forze dell’ordine

Al Campo Ostacoli i vigili del fuoco propongono anche quest’anno Pompieropoli, l’attività ludico-formativa dedicata ai bambini e alle famiglie. All’interno di quest’area interamente improntata al gioco e alla formazione civica, i più piccoli potranno sperimentare in prima persona il mondo dei vigili del fuoco attraverso percorsi e simulazioni pensate per avvicinarli ai temi della sicurezza e dell’emergenza. L’iniziativa si svolge insieme alle attività del Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), offrendo ai partecipanti un’esperienza educativa unica, ad accesso libero, gratuito e senza necessità di prenotazione.





L’area della Palazzina Cinese si trasforma in una grande vetrina espositiva aperta dalle 9 alle 13.30 con mostre statiche, mezzi ed expo delle forze armate e dei corpi dello stato. L’esercito è presente con il 6° Reggimento per la mostra statica Jeep Wrangler “Strade sicure”, il 46° Reggimento trasmissioni (che allestisce un team di difesa personale con tatami), il 4° Reggimento genio guastatori con i robot Eod e infine il Reggimento lancieri di Aosta con la blindo armata centauro 2 e i binomi a cavallo. Accanto a loro espongono la polizia con auto, moto, pattuglia a cavallo e lo stand della polizia scientifica e l’Arma dei carabinieri con dimostrazioni del Nucleo artificieri e antisabotaggio e l’esposizione di diversi mezzi (un’Alfa Romeo, una Giulietta e una moto). C’è poi la guardia di finanza con dimostrazione dinamica del Nucleo cinofili e stand aeronavale, il corpo di polizia penitenziaria con Infoteam, la polizia municipale con droni, autovelox e attività di educazione stradale, il corpo forestale della Regione Siciliana con dimostrazioni e expo, la marina militare e la guardia costiera con il battello Gc Bravo e il totem Nissan Leaf Electric, e il centro mobilitazione della Croce Rossa Italiana (Ispettorato regionale Iivv) con un’ambulanza e personale specializzato per il supporto sanitario.





Disabilità e inclusione

Al Campo Ostacoli la Asd Ripartiamo in Sella Ets propone attività didattiche e sensoriali a contatto con i cavalli per i ragazzi e bambini con disabilità intellettive. Il programma include sessioni di ippoterapia, didattica sul cavallo e sulla relazione con l’animale, attività sensoriali di igiene, sellaggio e disellaggio, e momenti di conduzione facilitata con l’aiuto degli operatori, con l’obiettivo di divulgare l’importanza della relazione con il cavallo e le sue ricadute positive a livello psicologico, intrapersonale ed emotivo-relazionale.

Il tema dell’inclusione e dell’abbattimento di ogni pregiudizio trova un momento centrale grazie ai ragazzi della Yellow School Accademia per l’autonomia e la formazione di Palermo che, nell’ambito del progetto “Yellow School Kids”, diventano i protagonisti di una mattinata a tema Halloween. Saranno proprio loro a guidare i laboratori creativi rivolti ai bambini dai 3 anni in su, che potranno divertirsi tra lavoretti, maschere e sorprese “mostruose”. Un’iniziativa che punta a dimostrare il talento di questi giovani e a compiere un passo concreto verso la loro inclusione nel mondo del lavoro, promuovendo le autonomie personali e agevolando il percorso di emancipazione dal nucleo familiare. A rafforzare il valore dell’accessibilità e della condivisione si uniscono anche le proposte sportive dell’Acsi (comitato territoriale di Palermo Aps), con percorsi ludico-motori per bambini con disabilità fisiche e intellettivo-relazionali.





Salute, sanità e prevenzione

La salute e la prevenzione medica sono protagoniste al parco di Villa Niscemi dalle 9 alle 13.30 grazie all’Asp di Palermo che, con il programma “Stiamo in salute”, offre gratuitamente e senza prenotazione gli screening oncologici per la mammella (dai 50 ai 69 anni), il collo dell’utero (dai 24 ai 64 anni) e il colon-retto (dai 50 ai 69 anni), i test per le malattie infettive sessualmente trasmesse (epatite C, sifilide e Hiv), la consultazione anagrafica vaccinale e gli screening visivi e logopedici pediatrici (dai 3 agli 8 anni).

Nello stesso spazio operano l’Aopcs della protezione civile per la dimostrazione e prevenzione sanitaria, la Fasted Palermo Ets con attività ludiche per i bambini sulla talassemia (in programma “Giocando conosciamo la talassemia”, con giochi manuali e di costruzioni per i più piccoli), l’Admo Sicilia Odv per il reclutamento e la sensibilizzazione dei giovani in vista dell’iscrizione al registro donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, e il Crt Sicilia (Centro Regionale Trapianti) per la raccolta delle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti.





Prende inoltre il via “Samot fuori casa”, il nuovo progetto promosso da Samot Ets per rimettere al centro la vita anche durante la malattia e migliorare la qualità della vita delle persone assistite. L’iniziativa pilota “Una domenica fuori”, realizzata in collaborazione con l’associazione La Domenica Favorita, offre ai pazienti la possibilità di recuperare momenti di quotidianità, socialità e condivisione insieme ai propri familiari con il necessario supporto assistenziale: un nuovo modo di interpretare l’assistenza che non si limita alle cure, ma preserva opportunità di vita, relazioni e normalità perché prendersi cura significa anche rendere nuovamente possibile ciò che la malattia ha reso difficile.





Animali e ambiente

Il mondo animale e la cinofilia trovano spazio al giardino Vincenzo Florio, dove dalle 10 alle 13 l’assessorato al Benessere animale del Comune di Palermo e l’Asp di Palermo, insieme al Nucleo cinofili della polizia municipale e dei vigili del fuoco, alle associazioni animaliste, ai Lions Club Palermo Leoni, al canile municipale e all’associazione Erap, promuovono i Microchip days per la microchippatura gratuita dei cani e la lotta al randagismo. Presenti camper e cuccioli. Sempre al giardino Florio, l’associazione Cani salvataggio Odv cura un corso di educazione cinofila e diverse attività di addestramento per il salvataggio nautico, mentre i vigili del fuoco presentano le attività del gruppo cinofili e di pilotaggio remoto.

L’impegno per l’ambiente vede invece l’associazione Metropolitree Odv protagonista, dalle 10 alle 11 al giardino Vincenzo Florio, della messa a dimora di nuovi alberi nell’area di Case Rocca limitrofa allo stadio delle Palme. A Villa Niscemi è invece in programma il gioco di riconoscimento di foto di animali e foto di impronte animali, insieme al gioco sulla raccolta differenziata, organizzati dall’associazione Rangers d’Italia (sezione Sicilia Odv) e dedicati ai bambini dai 5 anni in su.





Tour, visite guidate e narrativa

Le visite guidate e la scoperta del patrimonio storico-naturalistico del parco sono curate dall’associazione Rangers d’Italia (sezione Sicilia Odv), che dalle 10 alle 11.30 organizza la passeggiata “Alla scoperta del parco” con raduno al cancello posteriore di Villa Niscemi per ammirare il millenario “Patriarca della Favorita”, un ulivo di oltre cento anni inserito tra gli alberi monumentali d’Italia, e i monumenti borbonici del parco approfondendo la storia della Real Tenuta de La Favorita. Il Fai (delegazione di Palermo) e Fai Giovani offre inoltre visite guidate gratuite all’interno di Villa Niscemi dalle 10 alle 12.30. All’interno del museo Pitrè infine, dove si trova il teatrino delle marionette, la Biblioteca comunale cura un evento di promozione delle tradizioni popolari attraverso la lettura.





Premi a MiniMupa e Metropolitree

Riconoscimenti di carattere nazionale sono stati assegnati a due realtà palermitane, MiniMupa e Metropolitree, impegnate quotidianamente per il territorio. A ritirare il premio, consegnato dal sindaco Roberto Lagalla, Giana Di Lorenzo e Dario Scalia. La prima, la cooperativa MiniMupa, è stata selezionata tra le tre migliori esperienze per bambini e famiglie in Italia nell’ambito della prima edizione del concorso nazionale “Kid Pass Tourism Awards -Destinazioni”, promosso da Kids Pass in collaborazione con il Politecnico di Milano e il Touring Club Italiano per premiare la qualità e l’originalità delle attività di promozione del turismo familiare. Il riconoscimento è stato conferito lo scorso settembre ad Assisi nel corso del World Tourism Event (Wte) per l’impegno di MiniMupa nella valorizzazione di Palermo come meta accogliente, culturale e a misura di bambino.

La seconda, l’associazione Metropolitree Odv, si è invece aggiudicata il premio nazionale Future4Cities 2026 nella categoria “Clima ed energia” tra oltre 250 progetti candidati da tutta Italia. Promosso da Will Media e From nell’ambito del festival dedicato alla trasformazione sostenibile delle città che si è svolto a settembre alle Ogr di Torino, il premio ha incoronato il progetto palermitano nato per contrastare il cambiamento climatico attraverso la riforestazione urbana, la rigenerazione degli spazi pubblici e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Con oltre 180 alberi già messi a dimora in aree come piazza Bottego e la rotatoria di via Lanza di Scalea, e grazie al lavoro dei volontari, l’associazione continua a promuovere una visione in cui la natura torna a essere centrale nella pianificazione urbana.





Viabilità e piano traffico

In occasione della settima edizione de La Domenica Favorita, l’ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza per limitare la circolazione veicolare e garantire la sicurezza dei partecipanti all’interno del parco della Favorita. Il provvedimento prevede la chiusura al transito veicolare di viale Diana e viale Ercole dalle ore 8.30 alle ore 14.30. La stessa limitazione è prevista a Case Rocca (nel tratto compreso tra viale Ercole e viale del Fante), nelle strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (all’altezza del piazzale dei Matrimoni), nel tratto interno del parco compreso tra la Fontana d’Ercole e via Duca degli Abruzzi, e viale Margherita di Savoia (nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e il cancello Giusino).

Un piano di viabilità ormai ampiamente collaudato, pensato per gestire in sicurezza i flussi nonostante la concomitanza con la festività del 1° novembre e la tradizionale commemorazione dei defunti, che immancabilmente movimenta la circolazione cittadina in direzione del cimitero dei Rotoli e della storica Fiera dei Morti alla Fiera del Mediterraneo (il cui accesso principale è garantito da piazza Cascino).





Durante l’orario di chiusura, la mobilità interna al parco sarà garantita da tre navette dell’Amat. I ciclisti, con le loro biciclette, potranno utilizzare esclusivamente i percorsi ciclabili individuati. È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione ambo i lati lungo i viali e le strade di collegamento dalle ore 7 alle ore 15. Sono esclusi dai divieti i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso, della protezione civile, della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, dell’Amministrazione comunale e i mezzi dell’organizzazione. Per i residenti delle vie San Bosio e Paolo Giaccone, l’ordinanza prevede specifiche deroghe per l’accesso alle proprie abitazioni tramite percorsi alternativi. L’Amat, inoltre, provvederà a modificare i percorsi delle linee di trasporto pubblico che solitamente transitano lungo viale Diana e viale Ercole. Previsti dei posti auto per disabili in piazza Niscemi.





Tutti i numeri de La Domenica Favorita

Dal 2017 ad oggi, La Domenica Favorita si è affermata come motore di comunità, trasformando il volto e la fruizione del parco. In questi anni la manifestazione ha dato vita a 25 grandi eventi domenicali che hanno coinvolto oltre 210 mila persone, ospitando più di 600 attività culturali, sportive e ricreative e catalizzando l’attenzione della stampa regionale e nazionale con oltre 200 articoli. Un impatto concreto che ha lasciato segni tangibili nel tempo: dalle due aree picnic realizzate con fondi privati e la segnaletica ciclabile del 2017, alle tre scuole giovanili di ciclismo e quella di arrampicata nate sul territorio, fino alle oltre 3.500 prestazioni diagnostiche di prevenzione offerte in collaborazione con l’Asp di Palermo e le quattro tonnellate di rifiuti raccolte insieme a Plastic Free. Spazi che in passato erano poco valorizzati oggi sono vissuti quotidianamente dai cittadini, confermando il parco come uno spazio vivo e rigenerato.





Lagalla: “La Domenica Favorita appartiene all’identità cittadina”

Come ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “La Domenica Favorita è ormai un appuntamento entrato nella tradizione della nostra città, capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare il nostro straordinario polmone verde in un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. È una manifestazione che coniuga sport, cultura, ambiente, salute e inclusione, mettendo al centro le famiglie, i bambini e il valore dello stare insieme. Un’occasione per riscoprire la Favorita come patrimonio comune da vivere e tutelare, grazie anche all’impegno di associazioni, istituzioni e volontari che rendono possibile questa grande festa. L’obiettivo è fare comunità, rafforzare il senso di appartenenza e costruire una Palermo sempre più vivibile, inclusiva e attenta alla qualità della vita. Invito tutti i cittadini a partecipare e a vivere insieme una giornata che appartiene ormai alla nostra identità cittadina”.





A fargli da eco l’assessore alla Cultura Antonio Rini: “Ci sono manifestazioni che, con il passare degli anni, smettono di essere semplici appuntamenti e diventano parte del carattere di una città. La Domenica Favorita è certamente una di queste. È ormai una delle espressioni più autentiche dello spirito di Palermo, della sua vitalità e di quella straordinaria capacità dei palermitani di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di incontro e di partecipazione. Ho sempre pensato che la Favorita rappresenti uno dei grandi patrimoni ancora da valorizzare pienamente. Un immenso polmone verde, incastonato tra la città e Monte Pellegrino, che custodisce una parte importante della nostra storia e che merita di essere sempre più protagonista della vita culturale e sociale di Palermo. Per questa ragione, quest’anno abbiamo scelto, come assessorato alla Cultura, di dare un contributo significativo. Un intervento convinto, che nasce dalla consapevolezza che valorizzare la Favorita significhi anche cambiare il rapporto dei palermitani con questo straordinario patrimonio, passando dalla semplice frequentazione alla piena consapevolezza del suo valore. La vera sfida è fare in modo che la Favorita non sia soltanto il grande polmone verde di Palermo, ma diventi sempre di più uno dei luoghi in cui la città riconosce se stessa. È questa la direzione culturale che vogliamo sostenere: una Palermo capace di vivere la propria bellezza, anziché limitarsi ad ammirarla”.





Per Marco Lampasona e Fabio Corsini, fondatori dell’evento La Domenica Favorita “La Domenica Favorita siamo tutti noi, sono le istituzioni, le associazioni, le famiglie, i bambini, i ragazzi che si ritrovano per vivere e far vivere il nostro parco. Attraverso il gioco, lo sport e la cultura impareremo a conoscerne meglio la sua bellezza per rispettarlo e valorizzarlo sempre di più nel prossimo futuro”.

Luogo: Favorita, Viale Diana, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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