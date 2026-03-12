Palermo 12 marzo 2026 – La Filcams commenta positivamente i controlli effettuati oggi dai carabinieri del nucleo ispettivo e del gruppo tutela lavoro, unitamente all’Inps, in una decina di attività commerciali del centro di Palermo, in cui sono stati riscontrate omissioni e irregolarità, presenza di lavoratori in nero e che hanno portato alla sospensione di attività, alla denuncia di datori di lavoro e ad ammende e sanzioni.

“Che siano riusciti a fare questi controlli è importante – dichiara Giuseppe Aiello, segretario generale Fiulcams Cgil Palermo – ma la speranza è che operazioni del genere siano più diffuse e condotte a tappeto in tutta la città, per funzionare da deterrente per tutte quelle realtà, ancora numerose, che non rispettano leggi in materia di sicurezza e contratti. Non deve esistere una concorrenza sleale tra imprenditori: tutti i lavoratori devono essere tutelati dal punto di visti dei loro diritti, della salute e della sicurezza e si devono applicare le normative. Anche il controllo diretto dei lavoratori svela un atteggiamento padronale che viola la libertà, il contrario di quello che dovrebbe essere un rapporto sano e collaborativo. L’attività di contrasto deve essere rafforzato e portata avanti per far emergere tutte le situazioni di illegalità intollerabile che persistono nel settore del commercio, dei servizi, del turismo, permeati, come denunciamo sempre, da lavoro grigio, lavoro nero e sfruttamento. Tutte condizioni di lavoro povero e precario che generano poi l’impoverimento sostanziale del Paese”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.