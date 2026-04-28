Prosegue con successo la stagione concertistica “La Grande Classica”, ideata e diretta da Alfio Zappalà, accolta dallo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre, organizzata da ArchiDrama in partnership con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, la Fondazione Lamberto Puggelli, con il patrocinio del Comune di Giarre, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. Mercoledì 29 aprile 2026, per il genere colto della musica classica, sotto i riflettori, alle ore 20.30, Michele Amoroso e Nicola Oteri protagonisti dell’originale concerto “Intrecci sonori” per pianoforte e chitarra.





«Il Cine Teatro Rex – ribadisce Alfio Zappalà (Direttore artistico del Cine Teatro Rex di Giarre e della stagione concertistica “La Grande Classica”) si apre alla musica ovvero al linguaggio artistico per eccellenza, un linguaggio che favorisce l’ascolto e permette ai fruitori di ogni età di attingere all’essenza più profonda del vivere. Siamo molto soddisfatti della partnership con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e con la Fondazione Lamberto Puggelli.





Altresì, coerentemente con le azioni progettuali policrome e multiculturali proposte da ArchiDrama siamo felici di includere una programmazione matinée, ovvero una proposta dedicata agli istituti scolastici di Catania e provincia con particolare attenzione, chiaramente, agli istituti ad indirizzo musicale. Questo genere di iniziative rientra tra gli obiettivi di valorizzazione di tutti i linguaggi artistici nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato all’attività cinematografica o di spettacolo dal vivo: rendere il Cine Teatro Rex agorà culturale e artistica del territorio».





Michele Amoroso pianista, compositore e direttore d’orchestra si è formato con musicisti quali Vincenzo Vitale, Aldo Ciccolini, Antonio Scarlato, Marco Betta, Nicola Hansalick Samale. Svolge attività concertistica presso Istituzioni, Enti e Festivals in Italia ed all’estero. Dal 1984 al 2022 è stato direttore artistico dell’Associazione Culturale Musicale “A. Scarlatti” di Messina al cui interno nel 1992 costituisce l’orchestra e coro “Symphonia Laus” con cui ha effettuato oltre cento concerti in collaborazione con Comune e Provincia di Messina, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Taorminaarte, Regione Siciliana, I.M.A.I.E. Dal 2023 è direttore artistico dell’Associazione Culturale Musicale “Symphonia Laus” Nel 1994 inizia un rapporto di collaborazione con l’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” ricoprendo il ruolo di Consulente Musicale, di Direttore musicale di palcoscenico e di Maestro sostituto in oltre quaranta titoli (tra cui: Averroè, Simon Boccanegra, Falstaff, Norma, L’elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, Il campanello dello speziale, Rita, Don Pasquale, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi, Turandot, Acis and Galatea, Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra, Il Matrimonio Segreto, Mefistofele, Carmen, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Nozze di Figaro, Don Giovanni, L’heure espagnole, Il Segreto di Susanna, Il Telefono, La Vedova allegra), ha inoltre diretto l’orchestra dello stesso Ente sia in concerti sinfonici che in produzioni liriche anche ospitate in sedi esterne al Teatro.





Nicola Oteri ha iniziato lo studio della chitarra giovanissimo sotto la guida di Bruno Battisti D’Amario, ottenendo il diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Ha collaborato con l’Orchestra da Camera di Messina, l’Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana e l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo. Si è esibito nelle maggiori città d’Italia, ed all’estero: Svizzera, Lussemburgo, Turchia, Belgio, Stati Uniti D’America, Croazia, Serbia, Polonia, Spagna. Ha effettuato dirette e registrazioni televisive per la RAI, per la quale ha curato l’esecuzione di commenti sonori per programmi culturali e per la RTL (Televisione di Stato lussemburghese).

Una proposta inedita e raffinata per sette appuntamenti (ogni mercoledì) che si susseguiranno fino al prossimo 17 giugno 2026, accolti dallo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre.

Prossimi appuntamenti in programma:

(Mercoledì 20 Maggio) Recital pianistico – ore 20.30, “Caratterizzazione e racconto…in musica”, Musiche di Robert Schumann e Franz Liszt, Manuel Cicero – Pianista; (Mercoledì 27 Maggio) Concerto per pianoforte a 4 mani – ore 20.30, Musiche di Schubert, Stravinskij, Rossini, Bellini, Puccini, Verdi, Michele Amoroso – Pianista, Stefania La Manna – Pianista; (Mercoledì 3 Giugno) Recital pianistico – ore 20.30, “In viaggio…tra le forme libere”, Musiche di Mozart, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Raffaele Terlizzi – Pianista; (Mercoledì 17 Giugno) Recital pianistico ore 20.30, “I Giganti della Polifonia e della Forma”, Musiche di Johan Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Ludwig van Beethoven, Dario Rapisarda – Pianista.

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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