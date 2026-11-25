Sabato 28 novembre, per lo spin-off di RinegerAzioni, in scena “Carabinieri. Una farsa alla guerra” di Beniamino Joppolo, con la regia di Roberto Zorn Bonaventura

La guerra può essere presentata come un’occasione, un investimento sul futuro, una possibilità di riscatto, un affare con tanto di garanzie?

È da questo paradosso che prende le mosse “Carabinieri. Una farsa alla guerra”, lo spettacolo che sabato 28 novembre alle 19.30 andrà in scena al Teatro dell’ex Chiesa del Monte di Castelbuono (PA), nell’ambito dello spin-off serale di RinegerAzioni. Il testo dell’autore siciliano Beniamino Joppolo vedrà la regia di Roberto Zorn Bonaventura. In scena Monia Alfieri, Marina Cacciola, Gianluca Cesale, Gerri Cucinotta, Vincenzo Palmeri, Antonio Previti e Damiano Venuto.





Due carabinieri attraversano le strade entrando nelle case per convincere gli uomini ad arruolarsi. Non impongono, non minacciano: spiegano, promettono terre, ricchezze e riscatto presentando la guerra come una scelta conveniente. Persino un contratto sembra poter mettere tutto nero su bianco, trasformando la partecipazione al conflitto in un’opportunità da non lasciarsi scappare.

La farsa di Joppolo smonta, con i toni del grottesco, il linguaggio del potere dall’interno. Non mostra soltanto la guerra, ma il modo in cui viene resa desiderabile, mettendone a nudo l’assurdità e rendendo palesi i meccanismi della propaganda che prova a rendere la violenza una promessa credibile.

Scritto nel 1945, questo testo teatrale, scelto dalla Compagnia I Trovatori per la propria rassegna, sembra parlare alla società di oggi, in un tempo in cui la guerra torna a bussare alle nostre porte. Una vicenda in cui il sorriso lascia spazio a una riflessione amara e invita il pubblico a interrogarsi sui meccanismi che alimentano i conflitti di ieri come quelli di oggi.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro ed è acquistabile direttamente sul posto.

Per tutte le info seguite i canali social della compagnia e consultate il sito itrovatori.it.

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