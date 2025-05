Sui leggendari tornanti madoniti, impegno casalingo per la scuderia siciliana con ben nove equipaggi schierati ai nastri di partenza del terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Sarà all’insegna di un perfetto equilibrio tra quantità e qualità, lo schieramento messo in campo dalla locale scuderia Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) in vista del Targa Florio Historic Rally, terzo nonché iconico appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in scena il prossimo fine settimana sui mitici tornanti madoniti. Tra quanti in lizza nella massima serie tricolore e chi a caccia di punti pesanti nel Trofeo Rally 4^ zona (TRZ), il sodalizio palermitano potrà contare su ben nove equipaggi portacolori al via (che si aggiungeranno ai quattro già menzionati nel precedente comunicato tra le vetture moderne).





Cominciando dal 4° Raggruppamento, dove si registrerà la rentrée nonché la prima uscita stagionale del sempre competitivo driver di Collesano Pierluigi Fullone (BMW M3), navigato dall’esperto Sandro Failla. Andando agli iscritti del 2° Raggruppamento, riflettori puntati su Giuseppe Termine (Porsche 911 Carrera RS) e Sergio Musso, già vincitori del “Sosio” poco più di un mese addietro che dovranno vedersela con gli agguerriti compagni di squadra Giosuè e Fabio Rizzuto, a bordo di un’auto gemella. Analoga categoria per Filippo Basile (Lancia Fulvia HF) in coppia, per l’occasione con il presidente della Island Eros Di Prima. Ben più “affollato” il 3° Raggruppamento con l’atteso collesanese Gandolfo Placa che, coadiuvato alle note dalla giovane Miriam Iuretig, concorrerà con la Porsche 911 SC, in sostituzione dell’usuale Opel Manta 400.

Saranno della partita, altresì, Alfredo Altopiano (Opel Ascona 400) con Vincenzo Mannina, Cosimo Labianca (Opel Kadett GSI) ed Erminia Rizzo, Salvo Battaglia (Bmw 635 CSI) con “Kowalski”, per chiudere con i fratelli Giuseppe e Gianmarco Amato, su Opel Kadett GTE. La tanto attesa kermesse isolana entrerà nel vivo nel corso della tarda mattinata di giovedì 8 maggio con lo shakedown; nel tardo pomeriggio, invece, sarà celebrata la cerimonia di partenza presso la centrale Piazza Verdi di Palermo, col maestoso Teatro Massimo a far da cornice.





L’indomani, si riaccenderanno i motori per la disputa delle prime otto prove speciali seguite, nella giornata di sabato, dalle rimanenti quattro; previsti, in totale, 109,95 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti. La novità riguarderà il centro nevralgico dell’intera manifestazione, ruolo assegnato al Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi sito all’interno della cittadella universitaria del capoluogo siciliano che, difatti, ospiterà verifiche, parco assistenza, sala stampa e palco d’arrivo.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.