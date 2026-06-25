Sugli asfalti del Biellese, teatro del quinto round stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, impegno per i portacolori Labianca-“DAVIS” (Opel Kadett GTE), chiamati a consolidare la leadership di categoria, e per Palazzolo-Mancuso (Opel Kadett GSI)

In casa Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) si guarda già con grande attenzione al 15° Rally Lana Storico, quinto atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) in programma il prossimo fine settimana. Saranno due, infatti, gli equipaggi della scuderia presieduta da Eros Di Prima impegnati lungo i selettivi asfalti del Biellese.





Procedendo con ordine, sarà della partita il portacolori Cosimo Labianca, su Opel Kadett GTE di 3° Raggruppamento. Alla seconda partecipazione in “carriera” alla gara piemontese, dopo il positivo debutto della scorsa edizione ma, in quell’occasione alla guida della BMW 320i, il pilota palermitano navigato dall’esperto concittadino “DAVIS” sarà chiamato a confermare quanto di estremamente buono visto sin qui, tanto da presentarsi nelle vesti di leader provvisorio di classe TC/2000; vetta maturata in virtù di due primati consecutivi (Costa Smeralda e Targa Florio) e di un argento (Vallate Aretine) conquistati nella prima metà della stagione.





Atteso al via, altresì, l’altro alfiere Sergio Palazzolo, su Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento. Archiviata con non poca amarezza la sfortunata trasferta in Sardegna di fine aprile, il gentleman driver siciliano, in coppia per la prima volta con il corregionale Antonio Mancuso, non vedrà l’ora di rimettersi in gioco e di raccogliere punti nella prestigiosa e ricca di fascino serie tricolore. L’atteso appuntamento sportivo si aprirà venerdì 26 giugno con la disputa della prima prova speciale seguita, l’indomani, dalle otto rimanenti per un totale di 104,54 chilometri di tratti cronometrati, escludendo i trasferimenti; partenza e arrivo, infine, previsti a Biella presso il centro commerciale “Gli Orsi”. Tra le novità di quest’anno promosse dagli organizzatori, da sottolineare la trasmissione in diretta dei tre passaggi dell’inedita “Lessona – Piero Giardino”, visibili sulle piattaforme web e social di ACI Sport TV, nonché sui canali 228 di Sky e 52 di Tivùsat.





Calendario CIRAS 2026

28 febbraio – 16° Historic Rally della Vallate Aretine (Ar); 24/25 aprile – 9° Rally Storico Costa Smeralda Trofeo Martini (Ot); 15/16 maggio – Targa Florio Historic Rally (Pa); 5/6 giugno – 14° Valsugana Historic Rally (Tn); 26/27 giugno – 15° Rally Lana Storico (Bi); 17/18 luglio – 20° Rally Storico Campagnolo (Vi); 25/26 settembre – XXXVIII Rallye Elba Storico Trofeo Locman (Li); 16/17 ottobre – 41° Sanremo Rally Storico (Im).

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