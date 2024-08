Dopo ben 25 anni di assenza, il pluricampione Franco Cunico (Porsche 911 SC), in coppia con l’immancabile Gigi Pirollo, torna a calcare i selettivi asfalti friulani ma cimentandosi, per l’occasione, nella gara riservata alle auto storiche e valida per il Trofeo di zona

Tra i ricordi di un glorioso passato e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Dopo 25 anni di assenza e a 28 di distanza dall’ultima vittoria conseguita, il pluricampione Franco Cunico tornerà a calcare le selettive strade del Pordenonese nell’ambito del Rally Piancavallo Storico, valido per il Trofeo Rally 2^ zona, in scena il prossimo fine settimana. Il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), reduce dal successo di categoria centrato, a metà luglio, al Rally Alpi Orientali Historic, disputerà l’imminente impegno agonistico nuovamente al volante della Porsche 911 SC di 4° Raggruppamento curata dal team Guagliardo e gommata Michelin, condividendone l’abitacolo con l’immancabile Gigi Pirollo.

«La mia partecipazione alla competizione friulana, che in fondo ho sempre considerato come la gara di casa pur essendo veneto, è nata su invito degli organizzatori che ringrazio» – ha raccontato Cunico alla vigilia – «Così ho colto la palla al balzo, senza nascondere una certa emozione. Sarà un’ottima opportunità, altresì, per condurre ulteriori test sulla vettura lavorando sul pacchetto tecnico pilota-gomme-auto prima di affrontare a ottobre quella che dovrebbe essere l’ultima fatica della stagione, ovvero, l’iconico Sanremo Rally Storico, valevole per le serie europea e tricolore di specialità. Il tutto, in ottica 2025. Anno in cui dovrei prender parte a tutto il CIRAS (Campionato Italiano Rally Auto Storiche ndr)».

Ma prima ancora di indossare casco e tuta, il driver vicentino e il suo navigatore saranno coinvolti giovedì sera nel Piancavallo Rally Chef (trasmesso in diretta su Rally Dreamer), una divertente disfida ai fornelli dove si dovranno cimentare nella realizzazione e promozione dei piatti tipici del territorio, un po’ sulla falsariga del noto programma televisivo MasterChef. L’indomani mattina, invece, si inizierà a fare sul serio con la disputa dello shakedown seguito nel pomeriggio dalle prime tre prove speciali; sabato, infine, semaforo verde per i cinque tratti cronometrati rimanenti e arrivo e premiazione previsti presso il comune di Maniago, la “città dei coltelli”.





