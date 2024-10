Presso il leggendario “Tempio della Velocità” brianzolo, il portacolori siciliano Roberto Chiaramonte Bordonaro (Renault Alpine A/110), al via del penultimo round del Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche per provare a consolidare la leadership di categoria

Dopo quasi un mese di pausa, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) riscenderà a breve nell’agone agonistico inerente il Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche (CIVCA). In quel di Monza, teatro il prossimo fine settimana del sesto nonché penultimo appuntamento stagionale della serie tricolore, infatti, rientrerà il portacolori Roberto Chiaramonte Bordonaro, al volante della sempre ammirata Renault Alpine A/110 di 2° Raggruppamento.

Reduce dalle vittorie in classe GTS/1600 conseguite lo scorso giugno a Misano e a settembre a Imola, il gentleman driver palermitano punterà al tris per consolidare ulteriormente la leadership di categoria e compiere un altro passo di avvicinamento all’obiettivo prefissato ad inizio stagione, ovvero, la conquista del titolo (già vinto peraltro nel 2021). Una tappa non semplice presso il “Tempio della Velocità” brianzolo dove, infatti, saranno attesi al via i migliori interpreti della specialità che garantiranno competitività, spettacolo ed emozioni.

Andando al programma dell’evento sportivo, previsti due turni di prove libere venerdì 4 ottobre; l’indomani, invece, spazio all’unica sessione di qualifiche ufficiali che determinerà la griglia di partenza. Domenica mattina, infine, sarà la volta della gara nel consueto formato mini-endurance, articolata sulla lunghezza di 60 minuti e trasmessa in diretta sul canale televisivo ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 Tivù Sat) e in streaming su www.acisport.it/it/aci-sport-tv e sul canale Facebook di ACI Sport TV, www.facebook.com/acisporttv.





Calendario Campionato Italiano Velocità Circuito Auto Storiche 2024

20/21 aprile – Vallelunga; 8/9 giugno – Pergusa; 22/23 giugno – Misano; 24/25 agosto – Mugello; 7/8 settembre – Imola; 5/6 ottobre – Monza; 16/17 novembre – Magione.





