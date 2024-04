Al prestigioso Rally Storico Costa Smeralda, secondo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, duplice esordio per i portacolori Palazzolo – Cicero (Opel Kadett GSI) e Pollara – Tardito (Porsche 911 S)

Il prossimo fine settimana, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) sarà chiamata ad un altro appuntamento dall’indiscutibile fascino. Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, infatti, schiererà due equipaggi al via del 7° Rally Storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in programma lungo le suggestive strade della Gallura.

Dopo la buona prestazione sfoggiata ai primi di marzo all’Historic Rally delle Vallate Aretine, apertura stagionale della serie tricolore di specialità, Sergio Palazzolo, al volante dell’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento curata da Silvio Terrosi e affiancato nell’abitacolo dal cefaludese Salvo Cicero, sarà chiamato al debutto al “Costa Smeralda”. Per quanto, l’esperto pilota palermitano abbia già saggiato in passato i più che selettivi sterrati di due leggendarie edizioni della gara allora in versione moderna, ovvero, la prima datata 1978 e la terza del 1980.

Dopo sei mesi di stop, da registrare altresì il rientro di Marcello Pollara, anch’egli alla prima esperienza in “carriera” sugli asfalti della Sardegna. Per l’occasione, il gentleman driver siculo si riproporrà nel 1° Raggruppamento con l’identico pacchetto tecnico-sportivo già visto al “Sanremo” lo scorso ottobre, ovvero, la Porsche 911 S del team Guagliardo con alle note la giovane navigatrice piemontese Andrea Tardito.

La competizione isolana, che vedrà nell’esclusiva località di Porto Cervo il cuore pulsante nonché la sede delle cerimonie di partenza e d’arrivo, scatterà venerdì 19 aprile con la disputa delle prime quattro prove speciali; l’indomani, semaforo verde per le rimanenti sei frazioni cronometrate.





Calendario CIRAS 2024

1/2 marzo – 14° Historic Rally delle Vallate Aretine; 19/20 aprile – 7° Rally Storico Costa Smeralda; 10/11 maggio – Targa Florio Historic Rally; 31 maggio/1 giugno – 12° Valsugana Historic Rally; 20/21 giugno – 13° Rally Lana Storico; 12/13 luglio – 28° Rally Alpi Orientali Historic; 27/29 settembre – XXXVI Rally Elba Storico; 18/19 ottobre – 39° Sanremo Rally Storico.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.