Dopo il “Val d’Orcia”, altra sfida inedita per il giovane portacolori Alex Lorenzato (Ford Fiesta Rally3) che, affiancato per l’occasione da Carlo Guadagnin, sarà difatti al via del 33° Rally Adriatico, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Terra

Tra gli obiettivi del talentuoso pilota vicentino, consolidare la leadership di categoria nella serie tricolore





Archiviata al meglio la casalinga quanto amata Targa Florio, la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) è già pronta a tornare in azione in vista del 33° Rally Adriatico, terzo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), in scena nel Maceratese il prossimo fine settimana. Un appuntamento che, lungo i selettivi sterrati marchigiani, vedrà il debutto del giovane portacolori Alex Lorenzato, nuovamente al volante della Ford Fiesta Rally3 della PR2 Sport. Navigato per l’occasione dal rientrante Carlo Guadagnin, il pilota veneto si presenterà al via in qualità di leader provvisorio di categoria (dopo un oro e un argento conquistati, rispettivamente, a Foligno e al “Val d’Orcia”) con l’obiettivo di incamerare più punti possibile per consolidare la vetta. «Dopo il precedente impegno in Toscana, mi attende un’altra sfida inedita.





Anche in questo caso, potrò contare sui preziosi suggerimenti del mio coach Franco Cunico, che queste strade le conosce a menadito» – ha commentato Lorenzato alla vigilia – «Imparare, crescere e migliorarmi, sono di fatto le fondamenta sulle quali sto costruendo il mio percorso agonistico-sportivo. Detto questo, l’avvio di stagione è stato molto promettente e non nascondo di aspirare al titolo 2026, si vedrà». Andando al programma di gara: sabato 23 maggio sarà servito l’antipasto con lo shakedown che si svolgerà in località Valcarecce; l’indomani, invece, fuoco alle polveri con la disputa di nove prove speciali di cui 96,63 chilometri interessati dal cronometro, sui 302,24 totali. Il comune di Cingoli, infine, ospiterà palco di partenza, arrivo e cerimonia di premiazione.





Classifica CIRT Rally3 (dopo due gare)

1. Alex Lorenzato punti 32; 2. Tosetto 17; 3. Bini 15.

Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/21 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).

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