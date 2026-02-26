Due impegni aprono la stagione sportiva della scuderia palermitana: due gli equipaggi portacolori al via del 16° Historic Rally delle Vallate Aretine ad Arezzo, primo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS); ben 13, invece, gli alfieri in lizza al 2° Rally Monti Sicani, appuntamento inaugurale del “Regionale” di specialità in programma nell’Agrigentino





Sarà un duplice impegno quello che, nel prossimo fine settimana, darà il via a un’intensa stagione sportiva 2026 della Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl). L’annata agonistica della scuderia presieduta da Eros Di Prima, infatti, scatterà con il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, atto inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), in scena sabato 28 febbraio nell’entroterra di Arezzo. Due gli equipaggi portacolori in lizza: Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE di 3° Raggruppamento) che, navigato dall’esperto “DAVIS”, sarà atteso al debutto sulle selettive strade toscane, dopo essersi fregiato del Trofeo Rally 4^ zona di specialità lo scorso anno, e il “veterano” Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento), affiancato da Carmelo Cappello.





Ben più numerosi, invece, gli altri alfieri che saranno ai nastri di partenza del 2° Rally Monti Sicani, appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally in programma domenica 1° marzo lungo gli asfalti dell’Agrigentino. Nel comparto moderno, saranno della partita Giovanni Barreca e Marco Marin, su Peugeot 208 Rally4/R2; nel Gruppo Racing Start Plus, invece, da annoverare Salvatore Festosi e Giuseppe Cacciatore, su Renault Clio. Nella gara riservata alle sempre affascinanti vetture d’antan, riflettori puntati sugli affiatati Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella che, su Porsche 911 Carrera RS di 3° Raggruppamento, punteranno a bissare il successo già conseguito nella scorsa edizione. Analoga categoria per i sempre competitivi Rosario e Alfredo Altopiano (rispettivamente figlio e padre), su Opel Ascona 400; da menzionare, altresì, Salvatore Vitale e Vincenzo Mannina, su Lancia Beta Montecarlo, Francesco Salomone Dongarrà e Angelo De Salvo, su Volkswagen Golf GTI, nonché il gentleman driver Filippo Basile che, coadiuvato da Sandro Failla, si cimenterà con la BMW 320 in sostituzione dell’abituale Lancia Fulvia HF. Altrettanta quantità e qualità nel “Quarto”, con i sempre validi “GORDON” e Totò Cicero che, su Ford Sierra Cosworth, potrebbero inserirsi nella lotta al vertice; vorrà dir la sua anche il vice-presidente della Island Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo), con Vincenzo Giambertoni alle note, così come Gabriele Fiumara e Giovanni Marino, su Opel Corsa GSI, e Giovanni Bonafede (Seat Marbella), con Flavia Vizzari. Chiudendo col “Secondo”, dove Salvo Battaglia e “Kowalski”, su Porsche 911 Carrera RS, potrebbero rientrare di diritto tra i protagonisti del weekend; atteso allo start, altresì, Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) con Fabrizio Fici.





Dopo l’atteso prologo del sabato sera, ovvero la cerimonia di partenza lungo l’incantevole Viale della Vittoria, ad Agrigento, l’indomani previste nove prove speciali: la “Cammarata-Santa Rosalia” (8,8 chilometri), la “Alessandria della Rocca-San Biagio Platani” (4,29 chilometri) e l’inedita “Santa Croce” (4,4 chilometri), da disputare tre volte ciascuna. Per quanto concerne la logistica, il cuore pulsante dell’intero evento sarà il centro commerciale La Fornace che ospiterà parco assistenza, riordini, arrivo e premiazioni finali.





