Nel Trapanese, vittoria e titolo di categoria nel Campionato Siciliano Rally Auto Storiche per i portacolori Spinnato – Mellina (Porsche 911 Carrera RS)

Il sodalizio capitanato da Eros Di Prima chiude la serie regionale fregiandosi definitivamente della Coppa Scuderie

Un bottino decisamente ricco quello raccolto dalla Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), una volta archiviata l’edizione inaugurale del Rally Storico Valle del Belice, andato in scena lo scorso fine settimana. L’appuntamento trapanese, epilogo stagionale del Campionato Siciliano Rally Auto Storiche, infatti, ha assegnato definitivamente il titolo regionale di 2° Raggruppamento, nonché la “Over 60”, ai portacolori Giampiero Spinnato e Fabio Mellina, su Porsche 911 Carrera RS, bravi a legittimarlo con un primato ottenuto al termine delle nove prove speciali effettivamente disputate (delle dieci in programma) spuntando, inoltre, il miglior secondo riscontro cronometrico assoluto. Nella medesima categoria, da registrare il terzo posto per i fratelli Giosuè e Fabio Rizzuto, con l’altra Porsche 911 Carrera RS, al rientro dopo parecchi mesi di stop.

Sempre scorrendo la “top ten”, da menzionare nel “Terzo” l’ottima piazza d’onore messa a segno dai sempre combattivi Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo, su BMW M3, seguiti dal compagno di squadra Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE), per la prima volta coadiuvato alle note dalla valida Erminia Rizzo e fregiatosi dell’alloro nella serie regionale in classe TC2000. Così come la “GT1300” del “Secondo”, appannaggio di Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé), in coppia con Giuseppe Lusco. Nel “Quarto”, infine, successo in gara nella “A1600” per Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI), con Giuseppe Amato, e argento nella “A1300” per Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, a bordo della Seat Marbella. A completamento di una stagione sugli scudi in terra natia, il sodalizio presieduto da Eros Di Prima è stato insignito della Coppa Scuderie, tanto al termine della competizione partannese quanto, definitivamente, nel “Regionale”. Già festeggiato con un round d’anticipo, infine, il “Primo” attribuito a Lillo Oliva e Giovanni Bonafede, su BMW 2002 TI.

Tra le note dolenti, i ritiri degli attesi Antonio Di Lorenzo-Franco Cardella (Porsche 911 Sc), insieme a Luigi Marino-Giovanni Marino (A/112 Abarth), Antonino Di Lorenzo-Alfredo Gippetto (Alfa Romeo Alfasud TI), Fulvio Garajo-Vincenzo Giambertoni (Renault 5 Gt Turbo) e Salvatore Battaglia-“Bear” (Bmw 635 Csi). Per inciso, gli ultimi quattro equipaggi citati hanno fatto proprio il titolo nelle classi di appartenenza, seppur a ruote ferme.





Classifica finale 1° Rally Storico Valle del Belice

1. Modica-Messineo (Porsche 911 SC) in 36’46”1; 2. Spinnato-Mellina (Porsche 911 Carrera RS) a 51”8; 3. Lombardo-Granata (Porsche 911 RS) a 1’39”4; 4. Diana-Di Salvo (BMW 320) a 2’18”2; 5. Scarlata-Stellario (Peugeot 205 Rally) a 3’14”8; 6. Labianca-Rizzo (Opel Kadett GTE) a 3’15”8; 7. Sollano-Alfano (Opel Manta GTE) a 4’01”6; 8. Rizzuto-Rizzuto (Porsche 911 Carrera RS) a 4’58”1; 9. Parisi-D’Alessandro (Fiat Uno Turbo) a 5’23”9; 10. Burgio-Palazzotto (Lancia Fulvia Coupé) a 7’22”.





