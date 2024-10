Alla Targa Florio Classica, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi, impegno per gli occasionali portacolori Alessandro Alunni Bravi e Alfredo Spatafora, su Porsche 911 Carrera RS, rispettivamente, Team Representative e Partnership Manager di Stake F1 Team KICK Sauber

Sulle strade del mito, per ripercorrere l’epopea dei grandi piloti del passato su asfalti leggendari. La Targa Florio Classica, epilogo stagionale del Campionato Italiano Grandi Eventi, in scena il prossimo fine settimana tra il Palermitano e il Trapanese, sarà questo e molto altro. Un appuntamento di indubbio respiro internazionale al quale, in via del tutto eccezionale, sarà presente anche la scuderia locale Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che affiderà la propria livrea, per l’occasione, ad un equipaggio del tutto inedito: al via con una Porsche 911 Carrera RS 3.0 del 1975, infatti, vi saranno per la prima volta Alessandro Alunni Bravi e Alfredo Spatafora, rispettivamente, Team Representative e Partnership Manager di Stake F1 Team KICK Sauber.

«Nella vita avevo tre sogni: disputare la Mille Miglia, la Targa Florio e la Carrera Panamericana che, nel mio immaginario, hanno sempre rappresentato le corse per antonomasia» – ha raccontato Alunni Bravi alla vigilia – «La prima l’ho già archiviata nel 2022, in coppia con Vicky Piria. Ora è il turno della “Targa”. Un’opportunità concretizzatasi grazie alle due settimane di pausa prima di riprendere gli impegni professionali nel “Mondiale” di F1 con il Gran Premio di Austin. In più, nutro un amore viscerale per la Sicilia e, anche a tal proposito, non potevo non scegliere partner migliore per siffatta comune esperienza come Alfredo. Nipote di quello stesso Pucci Spatafora che ha scolpito pagine memorabili del motorsport siciliano lungo gli iconici tornanti madoniti e di cui, in qualche modo, vorremmo onorarne la memoria. Ecco, un filo rosso tra presente e passato, uniti dalla passione. Detto questo, non nutriamo alcuna velleità. Sappiamo bene che ci confronteremo con i migliori interpreti della specialità. Vorremmo solo arrivare fino in fondo, assaporando ogni singolo attimo di questa kermesse».

Se per Spatafora jr si tratterà di un debutto assoluto, non solo alle note ma anche nell’abitacolo, Alunni Bravi, invece, potrà far leva anche sui suoi trascorsi nel motorsport: formatosi agli esordi nel Campionato Italiano Sport Prototipi, si è cimentato seppur più sporadicamente con la Fomula Ford 1600, nella serie promossa da Henry Morrogh, dedicandosi in seguito ai rally riservati alle auto storiche, alternandosi alla guida della Lancia Rally 037 e della Stratos, con l’amico Mauro Sipsz (già fondatore della N Technology). La manifestazione, che vedrà il proprio quartier generale presso il Marina Yachting di Palermo o Molo Trapezoidale che dir si voglia, entrerà nel vivo giovedì pomeriggio con la cerimonia di partenza dalla centrale Piazza Verdi del capoluogo isolano, con il monumentale Teatro Massimo a far da “spettatore”. L’indomani, gli oltre 230 partecipanti saranno alla volta del Trapanese. Sabato, il piatto forte con la tappa sulle Madonie per concludere domenica con il facoltativo “Trofeo di Monreale”, una sorta di rievocazione storica della “Passo di Rigano – Bellolampo”, per un totale di 731,15 chilometri.





