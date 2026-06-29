Sugli arroventati asfalti del Biellese, teatro del quinto round stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, i portacolori Palazzolo-Mancuso (Opel Kadett GSI) riescono a portare a termine un impegno estremamente selettivo

Nonostante un ritiro per problemi tecnici, invece, gli altri alfieri Labianca-“DAVIS” (Opel Kadett GTE) conservano la leadership di categoria nella serie tricolore in vista del prosieguo





Bicchiere mezzo pieno per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) in quel di Biella, teatro del 15° Rally Lana Storico, quinto atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) andato in scena lo scorso fine settimana. Al termine di una due giorni agonistica arroventata da un caldo africano, infatti, il portacolori Sergio Palazzolo, su Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento e curata da Terrosi, ha optato per una strategia conservativa, riducendo volutamente i rischi pur di tagliare indenne il traguardo, memore della precedente sfortunata trasferta in Sardegna di fine aprile.





Alla fine, il gentleman driver siciliano, in coppia per la prima volta con il corregionale Antonio Mancuso, ha concluso settimo in una più che competitiva classe A/2000 che ha registrato ben 19 partenti. «Una gara sfiancante e a dir poco selettiva, tanto per usare un eufemismo. Basti pensare che su 107 vetture al via, escludendo dal computo “classiche” e A/112, ben 45 non sono giunte all’arrivo» – ha raccontato Palazzolo – «Penso che nell’abitacolo si siano sfiorati anche i 50 gradi. Altro aspetto non di poco conto, che non vuole essere una scusante ma una pura e semplice constatazione di fatto: sono pur sempre un classe 1957, eh. Ad ogni modo e con non poco stress psicofisico, anche questa l’abbiamo portata a casa».





È stato della partita, altresì, l’altro alfiere Cosimo Labianca che, su Opel Kadett GTE di 3° Raggruppamento pur ottimamente seguita da Racing Garage, è stato meno “fortunato” del compagno di squadra, tanto da essere costretto al ritiro durante l’ottava nonché penultima prova speciale per problemi accusati al differenziale, quando era in piena rimonta. Nonostante lo stop forzato, il pilota palermitano, sempre navigato dall’esperto concittadino “DAVIS”, è riuscito a conservare la leadership provvisoria nella “TC/2000” in vista di un avvincente prosieguo di stagione.





Calendario CIRAS 2026

28 febbraio – 16° Historic Rally della Vallate Aretine (Ar); 24/25 aprile – 9° Rally Storico Costa Smeralda Trofeo Martini (Ot); 15/16 maggio – Targa Florio Historic Rally (Pa); 5/6 giugno – 14° Valsugana Historic Rally (Tn); 26/27 giugno – 15° Rally Lana Storico (Bi); 17/18 luglio – 20° Rally Storico Campagnolo (Vi); 25/26 settembre – XXXVIII Rallye Elba Storico Trofeo Locman (Li); 16/17 ottobre – 41° Sanremo Rally Storico (Im).

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