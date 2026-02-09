Prende avvio “La Lanterna di Sant’Agata – Un cammino di comunità e di pace”, iniziativa promossa dai Comitati provinciali US Acli di Catania e Modena, inserita nel contesto delle celebrazioni per il IX centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, in occasione del quale a Catania è stato indetto il Giubileo Agatino.

Il progetto nasce dal desiderio di unire idealmente l’Italia, da Modena a Catania, attraverso un simbolo semplice e universale: la lanterna, segno di luce, speranza e unità. In un tempo segnato da conflitti e divisioni, la lanterna vuole essere anche un simbolo concreto di pace universale, un messaggio che nasce dalle comunità locali e si apre simbolicamente al mondo intero, ispirandosi ai valori evangelici di fraternità, solidarietà e speranza.

L’iniziativa si articolerà come un cammino di comunità, coinvolgendo cittadini, associazioni, realtà ecclesiali e culturali in momenti di incontro, riflessione e condivisione, favorendo una cultura dell’ascolto, della cooperazione e della corresponsabilità.

Da Modena prenderà avvio un lungo percorso che, attraverso la rete associativa US Acli e ACLI presente lungo tutta la penisola, giungerà a Catania entro il 17 agosto 2026, in occasione del Giubileo Agatino, evento di grande valore spirituale e storico che richiama migliaia di fedeli e pellegrini.

Il 4 febbraio, durante le solenni festività agatine in presenza del presidente US Acli Catania Francesco Del Zoppo e del segretario provinciale delle Acli Catania con delega alle disabilità e fragilità Salvatore Mirabella, la lanterna è stata benedetta da S.E. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania. Il 7 febbraio, la lanterna è stata benedetta da S.E. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena.

“La Lanterna di Sant’Agata” si propone così come un simbolo visibile di pace e di unità, un cammino condiviso che mette al centro le comunità e la loro capacità di generare speranza.

