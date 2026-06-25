La Lega Navale Italiana di Riposto prenderà parte alla decima edizione della ‘Marisicilia Cup’, prestigioso appuntamento velico che si svolgerà il 27 e 28 giugno 2026 nella Base Navale di Augusta (Terravecchia). L’evento, organizzato dal Comando Marittimo Sicilia in collaborazione con l’associazione Icob di Augusta e il Club Nautico Augusta, rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati alla vela e alla cultura del mare nel panorama regionale, richiamando equipaggi, associazioni e appassionati provenienti da tutta la Sicilia.





La partecipazione della Lega Navale di Riposto conferma il costante impegno della sezione nella promozione della pratica velica, dell’educazione marinara e dei valori legati alla tutela e alla conoscenza del mare.

“Siamo orgogliosi di essere presenti a una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare un importante momento di incontro tra le realtà nautiche della Sicilia – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana di Riposto, Giuseppe Ballistreri – La vela rappresenta non soltanto una disciplina sportiva, ma anche uno straordinario strumento di formazione, aggregazione e diffusione della cultura marinara. Partecipare a eventi come la Marisicilia Cup significa contribuire a valorizzare il patrimonio marittimo della nostra Isola e rafforzare quel legame con il mare che costituisce una parte fondamentale della nostra identità”.





La Lega Navale Italiana di Riposto rivolge un plauso agli organizzatori per l’impegno profuso nella realizzazione dell’iniziativa, che unisce sport, tradizione e promozione del territorio, contribuendo a diffondere i valori della navigazione e della cultura del mare tra le nuove generazioni e gli appassionati del settore.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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