La ludopatia tra vergogna e paura. Il progetto nazionale “Non giocarti il futuro!” e il lavoro di rete di prevenzione e cura di giovani e adulti





PALERMO – Vergogna, isolamento e paura vivono le persone che hanno una dipendenza da gioco. Oggi, attraverso un capillare lavoro di rete tra Servizi sociali, Asp e Terzo settore è possibile prevenire e curare adulti e giovani.

Di questo si è parlato nel seminario su “Non giocarti il futuro!Strategie e sinergie per il contrasto alle ludopatie”, ieri, nella sala delle Carrozze di Villa Niscemi. L’incontro, promosso dall’ente Un Nuovo Giorno in collaborazione con Mondo Nuovo APS rientra nell’ambito del progetto nazionale “Scommetto su di te”.

“Il tema richiede attenzione, responsabilità e impegno condiviso – ha detto nel suo saluto l’assessore Mimma Calabrò -. È fondamentale investire nella prevenzione, nell’informazione e nella sensibilizzazione, costruendo una rete territoriale capace di riconoscere i segnali di rischio”. “Il fenomeno, purtroppo, sappiamo che è in continuo aumento e investe sempre più giovani e donne – ha affermato Francesco Roscia (responsabile e coordinatore del progetto per Mondo Nuovo APS) -. Noi, con il progetto stiamo girando con il camper in diverse città italiane. Una volta concluso il tour faremo una campagna di sensibilizzazione dedicata ai genitori” .

“Dipendenza significa parlare di storie e di persone – ha continuato Veronica Tranchida, psicologa e psicoterapeuta che ha moderato l’incontro -. Sicuramente, bisogna rendere ancora più solida la rete che aiuti i genitori a sentirsi più responsabilizzati rispetto ai rischi dei figli. Bisogna partire, anche, dalle scuole e dai centri di aggregazione per giovani e adulti. Il disagio non è solamente della persona che vive la dipendenza ma anche dell’intero nucleo familiare”.

“L’impegno principale è certamente quello di accrescere la sensibilizzazione sociale su questo tema – ha sottolineato Antonella Macaluso, coordinatrice per le Dipendenze Patologiche di Un Nuovo Giorno -. Ricordo un caso recente. Si tratta, purtroppo di un ragazzino di 12 anni – figlio di professionisti – che è arrivato a picchiare la madre perchè gli aveva sospeso il gioco che stava facendo. E’ intervenuta pure la polizia, e, in quel momento, ho visto e percepito tutta la vergogna e la disperazione dei genitori ma anche la paura e la fragilità di questo ragazzino”.

“L’intervento sulle dipendenze deve vertere su tre fronti: la prevenzione, la cura e l’inclusione sociale – ha sottolineato Maria Spinella del RUP dei PAD e del progetto ‘Azioni Integrate’ del Comune di Palermo -. La prevenzione viene portata avanti, in maniera sinergica, con le azioni integrate di Servizi sociali e Asp. Dentro il tavolo di lavoro c’è la società civile rappresentata dal Terzo settore che, oggi, è partner degli enti pubblici. Quest’ultimo, con la sua capacità di essere più flessibile, riesce a raggiungere più persone. In questo modo il Terzo settore, oggi partecipa, sempre di più, alla coprogrammazione sociale perchè rappresenta le gambe dell’ente pubblico nella sua capacità di rendere esigibili i diritti dei cittadini”.

“A Palermo abbiamo organizzato una filiera di servizi – ha detto, in una parte del suo intervento, Gianpaolo Spinnato (direttore dell’U.O.C. Dipendenze Patologiche dell’ASP di Palermo) – con la creazione di strutture mobili e fisse con 9 Sert. Abbiamo, quindi, un Centro di crisi dove si registra un aumento della richieste di aiuto che investe tutte le fasce di età”. “Dal 2025 al 2026 l’accesso ai servizi è cresciuto, infatti, di un terzo rispetto a prima – ha detto, inoltre, Francesca Picone (direttrice UOC Modulo 9 del dipartimento Salute Mentale) -. L’uso dei device è il buco nero dei nostri tempi. In passato, arrivavano nei Sert richieste di aiuto da parte di familiari ma si riusciva a fare poco perché non esistevano i servizi. Oggi, ascoltando anche i familiari, abbiamo costruito un modello e cioè un circuito della cura fatto di attenzioni e relazioni”.

“Nella nostra esperienza, abbiamo diversi immobili che affidiamo agli enti del Terzo settore per lo svolgimento di alcuni progetti sociali – ha aggiunto, anche, Gaetano Clemente (commissario straordinario dell’Opera Pia Santa Lucia) -. Tra le diverse realtà, in uno dei nostri immobili, l’associazione Un Nuovo Giorno svolge come Hub, attività di erogazione di servizi per il territorio”.

Il progetto nazionale “Scommetto su di te” è finanziato nell’ambito dell’Avviso n. 2/2024 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Durerà 18 mesi e ha l’obiettivo di contrastare il problema della dipendenza patologica da gioco, potenziando attività di sensibilizzazione, educazione, formazione, e reinserimento socio-lavorativo per tutelare diritti e dignità delle persone affette da ludopatia.

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