L’Associazione Culturale Solidarietà Cristiana di Villabate Pa,su iniziativa di Alessandra Aquilino componente del Direttivo,vuole proporre il progetto “La Magia della Natività”.Lo stesso ha 2 scopi: il primo è di porre in primo piano il valore universale della Famiglia come nucleo fondate della società,al di là delle religioni,il secondo e avvicinare i bambini e la società civile alla cura e il rispetto del territorio.I destinatari del progetto saranno i bambini delle scuole/ludoteche private del territorio di Villabate e Portella di Mare.Nei prossimi giorni riceveranno una sagoma della Natività,cosicché con un lavoro di gruppo la possano colorare e decorare.I personaggi della Natività colorati ed abbelliti dai bambini delle scuole,verranno ricomposti all’interno di una capanna in un aiuola del territorio Villabatese con una cerimonia inaugurale,l’evento si svolgerà in prossimità della festività dell’immacolata concezione e con precisione il 6 Dicembre alle ore 10 alla presenza di una delegazione delle scuole private,dei membri dell’associazione,delle autorità civili e religiose.

Le scuole coinvolte sono: Eco School Piccoli Passi,Marameo,Magic School,Hoana,Piccoli Passi,Il Folletto.

Luogo: Villabate, VILLABATE, PALERMO, SICILIA

