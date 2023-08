Rosa Iudici (Leader d’Azienda della Di Marca Services), impegnata nella costruzione dell’Empowerment Femminile sarà presente a Castelbuono, domenica 20 agosto, per sostenere il Welfare Sociale di METE, all’interno della 26esima Edizione del ‘Castelbuono Jazz Festival’. L’Organizzazione, presieduta da Giorgia Butera (Sociologa e Difensore dei Diritti Umani) è impegnata nella mediazione socio-culturale tra i popoli, nell’affermazione dei principi civili, democratici, liberali ed educativi di ciascun individuo e nella giustizia sociale. L’appuntamento è calendarizzato il 20 agosto 2023, e si terrà nella Sala del Principe al Castello dei Ventimiglia presso il Museo Civico di Castelbuono (Città Metropolitana di Palermo), con ingresso libero, a partire dalle ore 18:00. Il Programma è realizzato in collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono. L’Attività è dedicata alla Prevenzione Oncologica, nell’ambito dell’Area ‘Arte e Salute’ di METE, invece, sono in programma giorno 20 agosto. Si inizia con un Panel, dal titolo: ‘La Cura, l’Amore e l’Arte nelle Vulnerabilità Oncologiche’. Interverranno: per i saluti istituzionali la Presidente del Museo Civico, Maria Enza Puccia, e poi, Roberto Tobia (Segretario Nazionale Federfarma), Rosa Iudici (Amministratore Unico Di Marca Services), Roberta Sparacello (Founder ‘Io Barcollo, ma Non Mollo’), Teri Demma (Coreografa) e Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR). Modera: Giorgia Butera (Presidente METE). A seguire, una Performance di Welfare Culturale Teatro/Danza dedicata all’Oncoematologia e Cardiochirurgia Pediatrica. In scena: le danzatrici Stefania Matta e Giulia Cancemi, e l’attrice Alessia Quattrocchi. Si concluderà, con una Cerimonia sul Palco del ‘Castelbuono Jazz Festival’. Giorgia Butera (Presidente METE) e Sara Baresi (Direttrice Generale OIDUR), sono impegnate nell’ambito dei Diritti Umani Internazionali, essendo da diversi anni Delegate al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.