Due soci del Consorzio Mandorla di Avola hanno preso parte alla fiera Anuga di Colonia, una delle più importanti vetrine internazionali per il settore agroalimentare.

Un’occasione preziosa per promuovere le aziende del territorio e la Mandorla di Avola, simbolo di qualità e tradizione siciliana.



La fiera si è confermata non solo come centro di scambio commerciale, ma anche come luogo d’incontro tra realtà produttive già affiliate al consorzio e nuove potenziali collaborazioni. Proprio la partecipazione a eventi di questo tipo sta favorendo la nascita di nuove sinergie e il rilancio di rapporti professionali che nel tempo si erano affievoliti.



Le aziende presenti in fiera per il Consorzio erano Loman Srl e Nama Mandorle.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.