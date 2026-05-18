La musica come strumento di sensibilizzazione, vicinanza e consapevolezza. Nasce da questa visione “Bella Sei”, il nuovo progetto musicale e audiovisivo del duo Bellamorèa, formato dai fratelli Francesco ed Emanuele Bunetto, entrambi docenti e artisti impegnati in un percorso musicale attento ai temi sociali e umani. “Bella Sei” è un brano intenso ed emotivo che racconta la forza interiore, il coraggio e la capacità di ritrovare sé stessi anche nei momenti più complessi della vita. Un messaggio universale che mette al centro la dignità della persona, l’amore per sé stessi e l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione.





Il videoclip ufficiale, realizzato con un linguaggio autentico e delicato, racconta di donne che hanno attraversato un percorso legato alla malattia, scegliendo di raccontarsi non attraverso il dolore, ma attraverso la forza, la rinascita e la voglia di vivere. Le immagini si alternano tra scenari naturali e momenti di intensa emotività, con una narrazione visiva che vuole valorizzare la bellezza interiore e la luce che ogni persona custodisce dentro di sé, oltre ogni cambiamento esteriore.





“Bella Sei” nasce con l’obiettivo di promuovere un messaggio positivo e concreto, utilizzando la musica come mezzo capace di arrivare alle persone in modo diretto, umano e trasversale. Il progetto punta inoltre a coinvolgere associazioni, enti, testimonial, professionisti della salute e realtà impegnate nella sensibilizzazione, con l’intento di costruire una rete di condivisione e supporto attorno ai temi della prevenzione, della consapevolezza e dell’importanza di non sentirsi soli. “Con Bella Sei – dicono i fratelli Emanuele e Francesco Bunetto – abbiamo voluto raccontare la forza che nasce nei momenti più difficili e ricordare che la vera bellezza vive nella capacità di rialzarsi, sorridere e continuare ad amare la vita”.​

Luogo: SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

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